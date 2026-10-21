Aprehenden en el Aeropuerto de Tocumen a costarricense requerido por Estados Unidos por estafa

Un ciudadano de nacionalidad costarricense requerido por las autoridades de Estados Unidos por el presunto delito de estafa fue detenido por el Servicio Nacional de Migración (SNM) durante un control migratorio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con la información del SNM, el hombre fue detectado en la Terminal 1 cuando las autoridades verificaron sus documentos de viaje y descubrieron que mantenía una orden de arresto emitida por Estados Unidos por el delito de estafa.

El pasajero había llegado a Panamá procedente de Costa Rica y se encontraba en tránsito con destino a Colombia.

Tras confirmar la vigencia de la notificación, los funcionarios migratorios pusieron al ciudadano a disposición de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para los trámites legales correspondientes.

Además, el SNM indicó que mantiene controles permanentes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal terminal aérea del país, en coordinación con organismos internacionales de seguridad.

Estas verificaciones permiten identificar a viajeros que mantienen alertas o requerimientos de autoridades extranjeras durante su ingreso, salida o tránsito por Panamá.