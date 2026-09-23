Migración frena en Tocumen ingreso de extranjero condenado y viajero ligado al crimen organizado

En cumplimiento de sus funciones de seguridad fronteriza, los agentes migratorios asignados al Aeropuerto Internacional de Tocumen ejecutaron este miércoles 23 de septiembre dos acciones de control orientadas a impedir el ingreso y el tránsito de ciudadanos extranjeros por su presunta vinculación con conductas delictivas.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración (SNM), el primer caso se registró cuando un ciudadano procedente de Bahamas pretendía ingresar al territorio panameño.

Tras las verificaciones de rigor, las autoridades confirmaron que el viajero fue condenado en el año 2022 por el delito de acoso sexual, manteniendo una sentencia de dos años de libertad probatoria.

Ante este escenario, el SNM le negó el ingreso y fue devuelto de manera inmediata a su país de origen a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En la segunda intervención, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, quien se encontraba en tránsito hacia Nicaragua, fue detectado por su presunta vinculación a estructuras del crimen organizado que operan en Centroamérica, identificándose señales claras asociadas a estas redes delictivas.

Por razones de seguridad, no se le permitió continuar su trayecto y también fue retornado a su nación de origen.

Ambas acciones operativas se ejecutaron en estricta aplicación del Decreto Ley No. 3 del 22 de febrero de 2008.