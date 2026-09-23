Pase-U: Ifarhu continúa entrega de tarjetas PUNCH en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este miércoles 23 de septiembre de 2026 con la entrega de las tarjetas PUNCH para los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), en coordinación con la Caja de Ahorros.
La jornada de entrega se extenderá hasta el 25 de septiembre y se desarrolla en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Para retirar la tarjeta, los acudientes deberán presentar su cédula vigente o el documento correspondiente que acredite que el trámite de identificación se encuentra en proceso ante el Tribunal Electoral.
Otro de los requisitos es haber descargado previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y completar el registro con los datos solicitados.
El Ifarhu recomendó a los beneficiarios realizar estos pasos antes de acudir al punto de entrega, con el objetivo de agilizar la atención y evitar retrasos durante la jornada.
La atención para el público general se realiza en la Arena Roberto Durán, donde los beneficiarios podrán completar el proceso de entrega de sus tarjetas.
La jornada está dirigida a beneficiarios de los corregimientos de:
El Ifarhu mantiene habilitada la consulta de información para que los beneficiarios puedan verificar las fechas, horarios y centros de atención establecidos para la entrega de las tarjetas.
La institución recomienda a los beneficiarios consultar previamente la programación oficial para conocer el lugar y horario que les corresponde antes de acudir a la jornada.
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