Pase-U: Ifarhu continúa entrega de tarjetas PUNCH en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa este miércoles 23 de septiembre de 2026 con la entrega de las tarjetas PUNCH para los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), en coordinación con la Caja de Ahorros.

La jornada de entrega se extenderá hasta el 25 de septiembre y se desarrolla en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Para retirar la tarjeta, los acudientes deberán presentar su cédula vigente o el documento correspondiente que acredite que el trámite de identificación se encuentra en proceso ante el Tribunal Electoral.

Otro de los requisitos es haber descargado previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y completar el registro con los datos solicitados.

El Ifarhu recomendó a los beneficiarios realizar estos pasos antes de acudir al punto de entrega, con el objetivo de agilizar la atención y evitar retrasos durante la jornada.