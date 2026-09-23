Diputada Chong cuestiona restitución de tres niños a un hogar sin condiciones adecuadas

La diputada Yamirelis Chong cuestionó a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) por la restitución de tres niños a su madre, pese a que, según relató, la familia vive en una vivienda insegura, sin condiciones sanitarias apropiadas y sin ingresos estables.

El señalamiento ocurrió durante la sustentación presupuestaria de la institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, luego de que la entidad informara que durante el año ha efectuado 270 restituciones del derecho a la convivencia familiar.

La diputada explicó que conoció personalmente el caso y visitó la residencia donde fueron llevados los menores después de permanecer en centros de protección ubicados en Tocumen y Chorrera.

Según describió, la madre había estado privada de libertad, no contaba con trabajo y vivía junto con los niños en una casa que sufre afectaciones al llover. Agregó que la cocina estaba dentro de la única habitación utilizada para dormir y que la estructura prácticamente no tenía puertas ni ventanas.

También aseguró que el inmueble carecía de un baño digno y de condiciones mínimas de seguridad. Los menores, añadió, no estaban asistiendo a la escuela.

“Yo fui. Lo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó”, enfatizó Chong, al rechazar que su cuestionamiento estuviera basado en rumores o información proporcionada por terceros.