Diputada Chong cuestiona restitución de tres niños a un hogar sin condiciones adecuadas

La diputada Yamirelis Chong cuestionó a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) por la restitución de tres niños a su madre, pese a que, según relató, la familia vive en una vivienda insegura, sin condiciones sanitarias apropiadas y sin ingresos estables.
El señalamiento ocurrió durante la sustentación presupuestaria de la institución ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, luego de que la entidad informara que durante el año ha efectuado 270 restituciones del derecho a la convivencia familiar.
La diputada explicó que conoció personalmente el caso y visitó la residencia donde fueron llevados los menores después de permanecer en centros de protección ubicados en Tocumen y Chorrera.
Según describió, la madre había estado privada de libertad, no contaba con trabajo y vivía junto con los niños en una casa que sufre afectaciones al llover. Agregó que la cocina estaba dentro de la única habitación utilizada para dormir y que la estructura prácticamente no tenía puertas ni ventanas.
También aseguró que el inmueble carecía de un baño digno y de condiciones mínimas de seguridad. Los menores, añadió, no estaban asistiendo a la escuela.
“Yo fui. Lo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó”, enfatizó Chong, al rechazar que su cuestionamiento estuviera basado en rumores o información proporcionada por terceros.
La diputada coincidió en que la pobreza no debe ser utilizada automáticamente como argumento para separar a los niños de sus padres. Sin embargo, sostuvo que entregar alimentos periódicamente a una familia tampoco garantiza el bienestar integral de los menores.
“Aun cuando ustedes le den comida semanalmente, eso no va a ser suficiente, porque un niño no solamente come”, advirtió.
Chong señaló que los niños también necesitan una vivienda segura, educación, atención individualizada, cuidados, estabilidad familiar y protección frente a cualquier riesgo.
A su juicio, mientras los menores se encuentren bajo protección, el Estado tiene la obligación de verificar que su regreso al hogar ocurra en condiciones adecuadas o, al menos, mejores que aquellas que motivaron la intervención institucional.
La diputada preguntó cuántas de las 270 restituciones realizadas durante el año podrían presentar circunstancias similares y si la Senniaf podía garantizar que las familias receptoras fueron evaluadas correctamente.
También advirtió que el caso podría revelar fallas en las inspecciones domiciliarias, los análisis socioeconómicos, los informes técnicos o el seguimiento posterior.
“Algo está fallando en ese proceso de análisis y de inspección”, afirmó.
La directora de la Senniaf respondió que antes de efectuar una restitución deben realizarse evaluaciones, seguimientos e informes técnicos y psicosociales. Añadió que estos procesos también quedan sujetos al control de los juzgados de niñez y adolescencia.
La funcionaria evitó referirse públicamente al expediente específico debido al principio de confidencialidad que protege los casos relacionados con menores de edad, de acuerdo con la Ley 285 y el artículo 739 del Código de la Familia.
No obstante, reconoció que corresponde a la institución garantizar que los niños reciban una protección adecuada, incluso después de regresar a sus hogares.
La directora pidió a Chong que le entregara por escrito la información del caso para identificarlo y efectuar una nueva evaluación.
“Voy a revisar el caso hoja por hoja y voy a ir al lugar donde tenga que ir para corregir, si hay que corregir”, aseguró.
La diputada aceptó proporcionar los datos de manera reservada e insistió en la necesidad de contratar más trabajadores sociales y personal técnico capacitado para inspeccionar las viviendas y determinar si una restitución responde verdaderamente al interés superior del niño.
Porque encontró a tres niños restituidos viviendo sin seguridad habitacional, escolarización ni estabilidad económica.
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