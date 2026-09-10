  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Brasileño con orden de arresto en Estados Unidos es detectado en tránsito por el Aeropuerto de Tocumen

La información del hombre fue remitida a Interpol para la respectiva verificación internacional.
La información del hombre fue remitida a Interpol para la respectiva verificación internacional. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 10/09/2026 18:40
De acuerdo con la información suministrada, el extranjero había viajado desde Asunción, Paraguay, y realizaba una conexión en Panamá.

Un ciudadano brasileño, de 38 años, requerido por las autoridades de Estados Unidos por un presunto delito relacionado con narcotráfico, fue detectado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen mientras se encontraba en tránsito por Panamá.

La alerta fue emitida por el Centro Nacional de Información de Pasajeros, que advirtió sobre una orden de arresto vigente en el estado de Massachusetts, Estados Unidos.

De acuerdo con la información suministrada, el extranjero había viajado desde Asunción, Paraguay, y realizaba una conexión en Panamá antes de continuar hacia su destino final, Medellín, Colombia.

Tras recibir la alerta, el Servicio Nacional de Migración (SNM) realizó las verificaciones correspondientes y coordinó con las autoridades competentes para determinar la situación del pasajero.

La información también fue remitida a Interpol para la respectiva verificación internacional.

El SNM indicó que mantiene controles permanentes en los aeropuertos de Panamá, con el objetivo de fortalecer las labores de verificación, seguridad y coordinación con autoridades internacionales.

VIDEOS

Video: Arranca un nuevo ciclo en la selección de Panama
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco
El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afronta desde este miércoles su tercer período al frente de la plantilla con el reto de promover un relevo generacional y sentar las bases de un proyecto que tiene como objetivos la clasificación al Mundial de 2030 y formar a más entrenadores del país. EFE/ Bienvenido Velasco ( Bienvenido Velasco / EFE )

Durante un conversatorio en la sede de la federación, tanto Christiansen, como Jaime Penedo y el presidente del ente deportivo, Manuel Arias dieron detalles...

Más de 5.100 personas siguen desaparecidas en Nepal dos semanas después de la riada
Los trabajos de rescate para tratar de sacar con vida a las personas atrapadas en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, diez días después de las devastadoras riadas. EFE/EPA/NEPAL ARMY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Los trabajos de rescate para tratar de sacar con vida a las personas atrapadas en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, diez días después de las devastadoras riadas. EFE/EPA/NEPAL ARMY HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( NEPAL ARMY HANDOUT / EFE )

Solo 102 víctimas han podido ser entregadas hasta ahora a sus familias, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo para identificar los restos...

Lo Nuevo