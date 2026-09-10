Brasileño con orden de arresto en Estados Unidos es detectado en tránsito por el Aeropuerto de Tocumen

Un ciudadano brasileño, de 38 años, requerido por las autoridades de Estados Unidos por un presunto delito relacionado con narcotráfico, fue detectado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen mientras se encontraba en tránsito por Panamá.

La alerta fue emitida por el Centro Nacional de Información de Pasajeros, que advirtió sobre una orden de arresto vigente en el estado de Massachusetts, Estados Unidos.

De acuerdo con la información suministrada, el extranjero había viajado desde Asunción, Paraguay, y realizaba una conexión en Panamá antes de continuar hacia su destino final, Medellín, Colombia.

Tras recibir la alerta, el Servicio Nacional de Migración (SNM) realizó las verificaciones correspondientes y coordinó con las autoridades competentes para determinar la situación del pasajero.

La información también fue remitida a Interpol para la respectiva verificación internacional.

El SNM indicó que mantiene controles permanentes en los aeropuertos de Panamá, con el objetivo de fortalecer las labores de verificación, seguridad y coordinación con autoridades internacionales.