En las próximas semanas el presidente Mulino recibirá las recomendaciones de la mina, confirma Chapman

La Comisión de Alto Nivel designada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para evaluar el futuro de la mina en el país, se encuentra en la etapa final de un proceso de análisis integral y profundo. Así lo dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, quien confirmó que en las próximas semanas entregarán al Ejecutivo su informe con recomendaciones “concretas”. Chapman explicó que el análisis contempla dos dimensiones clave. Por un lado, dijo, el impacto directo de la detención de las operaciones mineras en la economía nacional. “Eso ya está descontado del Producto Interno Bruto (PIB) del país y eso no va a cambiar”, afirmó el ministro durante un evento de Latinex, este jueves. Por otro lado, remarcó que el riesgo latente se centra en los procesos arbitrales internacionales que enfrenta el Estado, los cuales representan un escenario complejo y no un asunto de “blanco y negro”.

Análisis de alternativas y acuerdos arbitrales

La comisión esta conformada por tres ministros de Estado: MEF, Ministerio de Comercio e Industria y Ministerio de Ambiente. Los tres ministros son los encargados de realizar la evaluación de los posibles escenarios y el impacto de cada opción para las finanzas y el desarrollo nacional. Durante la instalación de dicha comisión, los ministros confirmaron que darían sus recomendaciones al presidente de la República al final del 2026. Al ser consultado sobre la posibilidad de pactar un acuerdo que ponga fin a los litigios internacionales, el titular del MEF no descartó la vía de la negociación. “Si después de hacer toda la diligencia una opción sea llegar a un finiquito de los arbitrajes y que haya un tipo de entendimiento con alguna contraparte, eso es una alternativa que se tiene que evaluar”, sostuvo. No obstante, precisó que hasta la fecha no se ha alcanzado dicho punto.

Decisiones firmes para el país