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Béisbol

Camino al título: así se jugarán las semifinales del béisbol Sub-10

El equipo sub-10 de Panamá Metro.
El equipo sub-10 de Panamá Metro. Redes sociales
Por
Flor Isaela Navarro
  • 10/09/2026 18:09
Cuatro novenas buscan el boleto a la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol de la categoría en los duelos de semifinales programados para este viernes.

Las novenas de Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este y Los Santos disputarán las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Sub-10 este viernes 11 de septiembre desde las 9:00 a.m. en el estadio Felipe Mota de la capital y en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

Los equipos enfrentarán esta instancia tras clasificarse en la fase regular del torneo que organiza la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) con el objetivo de conseguir el pase a la serie por el título

En la primera llave del certamen, la representación de Panamá Metro, clasificada en el primer lugar del Grupo A, enfrentará al equipo de Panamá Oeste en el terreno del estadio Felipe Mota. Por su parte, la novena de Panamá Este jugará ante la delegación de Los Santos en el campo de la Academia Mariano Rivera.

De esta manera, el calendario establece que los equipos ganadores de los dos compromisos jugarán la final el sábado a las 11:00 a.m. en La Chorrera, mientras que los perdedores se medirán a las 9:00 a.m. en la misma sede para determinar el tercer lugar.

La competencia desarrollada en la categoría de 10 años busca fortalecer el semillero deportivo de las provincias participantes y dar seguimiento técnico a los peloteros dentro del esquema de categorías menores.

Se espera que el equipo ganador represente a Panamá en el torneo correspondiente de la categoría Sub-10 en el exterior.

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