Controles migratorios detectan a colombiano condenado por homicidio y a panameño con alerta judicial

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó este lunes 5 de octubre que impidió el ingreso a Panamá de un ciudadano colombiano con una condena por homicidio agravado y puso a disposición de las autoridades a un ciudadano panameño que mantenía una alerta de impedimento vigente.

Las actuaciones se realizaron de manera simultánea en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como parte de las verificaciones efectuadas por unidades migratorias en los puestos de control aéreo.

En Panamá Pacífico, la Unidad de Análisis de Riesgo detectó a un ciudadano colombiano que pretendía ingresar al país procedente de Cartagena. Durante las verificaciones se confirmó que registra una condena por homicidio agravado.

Ante esta situación, el SNM informó que, en aplicación del Decreto Ley 3 de 2008, se le negó el ingreso a territorio panameño y fue devuelto a Colombia.