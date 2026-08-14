Migración impide ingreso a Panamá a condenado por delito sexual contra menor

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió el ingreso y tránsito por Panamá de un ciudadano de Trinidad y Tobago que pretendía realizar una escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que los controles migratorios detectaran antecedentes penales por un delito sexual contra una persona menor de edad.

La alerta fue identificada durante los procedimientos de verificación aplicados a los pasajeros que ingresan o transitan por el territorio nacional. Tras confirmar los antecedentes, las autoridades migratorias determinaron negarle la entrada al país y ordenar su retorno inmediato a su lugar de origen.

Migración señaló que estas medidas forman parte de los controles destinados a fortalecer la seguridad en las fronteras y proteger a la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes.

La institución reiteró que las personas con antecedentes relacionados con delitos contra menores pueden ser consideradas inadmisibles al territorio panameño, como parte de las acciones de prevención y seguridad migratoria.