El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este sábado 28 de noviembre una jornada con lluvias ocasionales en distintos puntos de Panamá y temperaturas elevadas en buena parte del territorio, especialmente durante las horas de la tarde.

En las provincias de la vertiente del Caribe, las condiciones serán más húmedas, con lluvias que podrían presentarse desde las primeras horas del día. Bocas del Toro y el norte de Veraguas registrarían las precipitaciones más frecuentes, aunque también podrían ocurrir lluvias aisladas en otros sectores.

Hacia la tarde, se mantendría la posibilidad de lluvias en estas áreas, mientras que durante la noche las precipitaciones tenderían a concentrarse en la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y algunos puntos de Costa Abajo de Colón.

En el Pacífico, se espera un panorama con periodos de nubosidad y lluvias de menor intensidad. Durante la mañana podrían registrarse precipitaciones ligeras y aisladas en sectores de Darién, el norte de Coclé y Chiriquí.

Para la tarde, el pronóstico contempla lluvias intermitentes en áreas de Darién, Panamá, Panamá Oeste y Coclé, principalmente en zonas montañosas. Ya durante la noche, las lluvias podrían presentarse sobre el Golfo de Panamá, mientras que en otras regiones predominarían condiciones entre despejadas y parcialmente nubladas.