La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó la mañana este sábado 28 de noviembre que el sorteo extraordinario se realizará este domingo 20 de diciembre, fecha en que Panamá recuerda a las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos de 1989.

Esta decisión generó el rechazo de la Comisión del 20 de Diciembre, que pidió a la institución reconsiderar la programación.

Mediante un comunicado, la LNB explicó que la fecha responde a circunstancias relacionadas con la reorganización de actividades previamente previstas para esos días.

Añadió que la programación busca garantizar la transparencia, publicidad y confianza que caracterizan los actos oficiales de la institución.

Sin embargo, la Comisión del 20 de Diciembre de 1989 expresó su rechazo a la decisión y exhortó a la dirección de la Lotería a cambiar la fecha del sorteo, al considerar que coincide con una jornada de duelo nacional por las víctimas de la invasión.

En un pronunciamiento fechado el 26 de noviembre, los comisionados señalaron que la decisión ignora el significado histórico del 20 de diciembre y los acontecimientos ocurridos durante la intervención militar estadounidense.

“Expresa su rechazo a esa decisión que ignora que precisamente en esa fecha se invadió a Panamá y se produjo un alto número de panameños muertos, heridos y desaparecidos”, señala el comunicado de la Comisión.