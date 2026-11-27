La Comisión del 20 de Diciembre de 1989 expresó su rechazo a la decisión de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de realizar el sorteo extraordinario el próximo 20 de diciembre, fecha en que se recuerda a las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.
Mediante un comunicado fechado el 26 de noviembre, los comisionados exhortaron a la dirección de la LNB a reconsiderar la fecha del sorteo, al señalar que coincide con una jornada de duelo nacional por las víctimas de la invasión del 20 de diciembre de 1989.
“Expresa su rechazo a esa decisión que ignora que precisamente en esa fecha se invadió a Panamá y se produjo un alto número de panameños muertos, heridos y desaparecidos”, señala el pronunciamiento.
La Comisión sostuvo que el 20 de diciembre es una fecha de recordación para las víctimas de aquellos acontecimientos y sus familiares, por lo que pidió modificar la programación del sorteo extraordinario.
“Exhortamos a la dirección de la Lotería a reconsiderar el cambio de fecha de dicho sorteo en atención al significado que tiene para Panamá tan singular fecha histórica”, agrega el documento.
El pronunciamiento lleva las firmas del presidente de la Comisión, Rolando Murgas Torrazza, y de los comisionados Manuel Orestes Nieto, Luis Navas Pájaro, Svetlana Jaramillo Donius, Alma Montenegro de Fletcher y el padre Eusebio Muñoz Jiménez.