La Comisión del 20 de Diciembre de 1989 expresó su rechazo a la decisión de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) de realizar el sorteo extraordinario el próximo 20 de diciembre, fecha en que se recuerda a las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

Mediante un comunicado fechado el 26 de noviembre, los comisionados exhortaron a la dirección de la LNB a reconsiderar la fecha del sorteo, al señalar que coincide con una jornada de duelo nacional por las víctimas de la invasión del 20 de diciembre de 1989.

“Expresa su rechazo a esa decisión que ignora que precisamente en esa fecha se invadió a Panamá y se produjo un alto número de panameños muertos, heridos y desaparecidos”, señala el pronunciamiento.