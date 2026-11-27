El presidente José Raúl Mulino aseguró la mañana de este viernes 27 de noviembre que el subsidio al tanque de gas de 25 libras se mantendrá y descartó que los consumidores enfrenten un aumento en el precio del cilindro, en medio de las evaluaciones del Gobierno sobre una posible modificación de la distribución de este beneficio estatal.
“El tanquecito de gas no va a correr ningún riesgo bajo ninguna perspectiva. Ese es un subsidio que se va a mantener y así será”, manifestó el mandatario al referirse a la revisión que adelanta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Mulino indicó que conversó sobre el tema con la presidenta de la Asamblea Nacional durante una reunión sostenida el miércoles 26 de noviembre y afirmó que la situación será corregida.
“Eso se va a corregir. Ayer yo estuve en una reunión con la presidenta de la Asamblea y hablamos del tema. Eso no va a suceder, créanme que el tanquecito de gas no va a correr ningún riesgo”, expresó.
El presidente insistió en que el precio del cilindro no aumentará y pidió tranquilidad a los consumidores.
“El pueblo puede estar seguro de eso. Cuente con eso, aquí no va a aumentar el tanquecito de gas”, afirmó.
MEF evalúa focalizar el subsidio al gas
Las declaraciones de Mulino se producen después de que el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicara que el MEF evalúa modificar la distribución del subsidio al tanque de gas de 25 libras para concentrar los recursos estatales en los hogares que realmente lo necesitan.
La propuesta contempla un análisis de vulnerabilidad social y condiciones de pobreza para determinar qué familias deberían recibir el beneficio.
Fernández aclaró que todavía no se ha definido si el subsidio quedaría reservado para personas que perciben el salario mínimo.
Según explicó, la evaluación estaría vinculada a un estudio de riesgo social para establecer si los hogares se encuentran dentro de la línea de pobreza.
El funcionario tampoco anunció un recorte aprobado, una fecha para aplicar cambios ni un nuevo precio para los consumidores.