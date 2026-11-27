El presidente José Raúl Mulino aseguró la mañana de este viernes 27 de noviembre que el subsidio al tanque de gas de 25 libras se mantendrá y descartó que los consumidores enfrenten un aumento en el precio del cilindro, en medio de las evaluaciones del Gobierno sobre una posible modificación de la distribución de este beneficio estatal.

“El tanquecito de gas no va a correr ningún riesgo bajo ninguna perspectiva. Ese es un subsidio que se va a mantener y así será”, manifestó el mandatario al referirse a la revisión que adelanta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Mulino indicó que conversó sobre el tema con la presidenta de la Asamblea Nacional durante una reunión sostenida el miércoles 26 de noviembre y afirmó que la situación será corregida.

“Eso se va a corregir. Ayer yo estuve en una reunión con la presidenta de la Asamblea y hablamos del tema. Eso no va a suceder, créanme que el tanquecito de gas no va a correr ningún riesgo”, expresó.