El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la decisión de Costa Rica de impedir el ingreso a su territorio a Francesca Albanese, relatora especial del organismo internacional sobre los Territorios Palestinos, y pidió a las autoridades costarricenses reconsiderar la medida.
“Muy preocupado” se declaró Türk ante la decisión adoptada el jueves 26 de noviembre, cuando Albanese llegó al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en San José, para participar en actividades académicas y recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), informó teletica.com.
“Pedimos a las autoridades que reconsideren esta decisión con carácter urgente y le permitan entrar en el país”, escribió el alto funcionario de Naciones Unidas en un mensaje publicado en la red social X.
Según teletica.com, las autoridades de Migración y Extranjería de Costa Rica impidieron el ingreso de Albanese en el aeropuerto internacional.
El director de esa institución, Omer Badilla, justificó, según teletica.com, la decisión al señalar que sobre la funcionaria pesaba una “alerta internacional por vínculos con actos terroristas”.
La relatora tenía previsto recibir este viernes 27 de noviembre el título de doctora honoris causa otorgado por la Universidad de Costa Rica, una de las principales instituciones públicas de educación superior de ese país.
Albanese ha mantenido una postura crítica contra las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, donde ha denunciado presuntos crímenes de guerra y genocidio contra la población palestina.
Su presencia también ha generado controversia por las sanciones impuestas por Estados Unidos, principal aliado de Israel, debido a sus señalamientos sobre la política de Washington en el conflicto de Gaza.
Las medidas estadounidenses incluyen la prohibición de ingresar a ese país y restricciones financieras.
De acuerdo con teletica.com, tras conocer que Costa Rica le había negado la entrada, Albanese cuestionó la decisión y manifestó: “Es lamentable que un país se alinee con las decisiones poco justas de los Estados Unidos”.