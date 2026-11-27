El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la decisión de Costa Rica de impedir el ingreso a su territorio a Francesca Albanese, relatora especial del organismo internacional sobre los Territorios Palestinos, y pidió a las autoridades costarricenses reconsiderar la medida.

“Muy preocupado” se declaró Türk ante la decisión adoptada el jueves 26 de noviembre, cuando Albanese llegó al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en San José, para participar en actividades académicas y recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), informó teletica.com.

“Pedimos a las autoridades que reconsideren esta decisión con carácter urgente y le permitan entrar en el país”, escribió el alto funcionario de Naciones Unidas en un mensaje publicado en la red social X.

Según teletica.com, las autoridades de Migración y Extranjería de Costa Rica impidieron el ingreso de Albanese en el aeropuerto internacional.

El director de esa institución, Omer Badilla, justificó, según teletica.com, la decisión al señalar que sobre la funcionaria pesaba una “alerta internacional por vínculos con actos terroristas”.