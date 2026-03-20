Exmagistrado Celso Gamboa es trasladado para su extradición a Texas desde Costa Rica

El exmagistrado costarricense Celso Gamboa fue trasladado la madrugada de este viernes desde el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, como parte del operativo para concretar su extradición a Estados Unidos, la cual se efectuará la mañana de este 20 de marzo, destacó Teletica.

Además, en el operación se trasladó a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quien también es requerido por las autoridades estadounidenses.

El desplazamiento se realizó en dos carros blindados, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. También, en medio de estrictas medidas de confidencialidad establecidas por las autoridades judiciales costarricenses, resaltó Teletica.

La movilización del centro penitenciario a Base Dos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, tardó apenas siete minutos.

López y Gamboa esperan en una sala especial, conocida como sala diplomática del Servicio de Vigilancia Aérea, dentro de la terminal internacional, donde se realizarán los trámites de migración.

En todo este proceso, Gamboa y López están acompañados por un juez costarricense. Posteriormente, se realizará la entrega al Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que planea el despegue del avión de suelo costarricense hasta la ciudad de Dalas, Texas, luego de las 10:00 a.m. de Panamá.

Gamboa es requerido por la DEA por el presunto tráfico internacional de drogas, específicamente por los delitos de fabricación y distribución de cocaína.