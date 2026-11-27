Colombia contabilizó 358 ataques con drones cargados de explosivos entre enero y noviembre de este año, un promedio cercano a un ataque diario y registró un repunte del 140 % en esta modalidad entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre frente al mismo periodo de 2025, según un balance del Ministerio de Defensa Nacional reseñado por diario El Colombiano. Estos reportes coincide con recientes atentados contra civiles, fuerzas policiales y sedes periodísticas en ciudades como Villavicencio y Cali. Sumado a esos hechos, las emboscadas a la fuerza pública y el secuestro colectivo en un supermercado Éxito de Cartagena.

Instagram

El informe oficial y el seguimiento de diarios como El Tiempo y El Espectador dan cuenta de un deterioro en el orden público a lo largo del año, impulsado por el traslado de acciones con explosivos hacia centros urbanos y la expansión operativa de grupos armados ilegales.

Los eventos recientes

Villavicencio y Cúcuta (23 de noviembre): En Villavicencio explotó una camioneta bomba cerca de la Gobernación del Meta y dejó al menos 23 heridos y daños materiales —hecho atribuido por autoridades y la Fiscalía al Frente 39 de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) bajo el mando de alias “Antonio Medina”—, mientras esa misma noche se reportó un ataque con explosivos contra infraestructura policial en Cúcuta.

Secuestro colectivo en Cartagena (24 y 25 de noviembre): Hombres armados retuvieron durante cerca de 18 horas a clientes y trabajadores en el almacén Éxito del barrio La Castellana tras un intento frustrado de robo a un vehículo de valores, operativo que terminó con el rescate de los rehenes, un agresor abatido y dos capturados imputados por la Fiscalía, según El Tiempo.

Ataque en Cali y emboscada en Cauca: El 12 de noviembre detonó una granada frente a la sede de RCN en Cali en medio de amenazas a medios reportadas y el 25 de noviembre una emboscada con armas largas en Padilla, Cauca, dejó dos patrulleros muertos y cuatro heridos.

Instagram

El Ministerio de Defensa atribuye 157 ataques con drones al ELN y 102 a las disidencias de las FARC encabezadas por alias “Iván Mordisco” (más del 72 % del total), con mayor impacto en Cauca y Norte de Santander —incluido un ataque en el Catatumbo el 12 de noviembre que mató a cuatro militares y otro con dron en Cúcuta que dejó tres heridos y más de 80 viviendas dañadas—. De igual forma, la institución anunció el Escudo Nacional Antidrones y en agosto el Gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley para regular la importación, fabricación, venta, adquisición y uso de drones tras un proceso de adquisición antidrones que no avanzó según documentos reseñados por El País.

Factores estructurales detrás del repunte

De acuerdo con análisis de la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) citados por la prensa colombiana, cuatro dinámicas sostienen este escenario.

Crecimiento de las estructuras armadas y fin de treguas: Balances de inteligencia militar reseñados por El Tiempo señalan que organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia) y el Clan del Golfo aprovecharon las suspensiones operativas de los ceses al fuego previos para ampliar su pie de fuerza —superando los 20.000 integrantes entre combatientes en armas y redes de apoyo— y retomar corredores estratégicos tras el levantamiento o vencimiento de las treguas.

Masificación de explosivos y drones modificados: Además de los 358 ataques con drones acondicionados con cargas detonantes reportados en 2026, las Fuerzas Militares y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre el uso de artefactos explosivos improvisados, vehículos bomba, minas antipersonal y municiones sin explosionar con impacto sobre la población civil en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander.

Traslado de hostilidades a cascos urbanos y vías: Reportes de El Espectador y El Colombiano indican que, tras años en los que los choques permanecieron contenidos en áreas selváticas o fronterizas, las acciones armadas y con explosivos volvieron a alcanzar cabeceras municipales, capitales departamentales y ejes viales como la vía Panamericana.