Colombia contabilizó 358 ataques con drones cargados de explosivos entre enero y noviembre de este año, un promedio cercano a un ataque diario y registró un repunte del 140 % en esta modalidad entre el 7 de agosto y el 11 de noviembre frente al mismo periodo de 2025, según un balance del Ministerio de Defensa Nacional reseñado por diario El Colombiano.
Estos reportes coincide con recientes atentados contra civiles, fuerzas policiales y sedes periodísticas en ciudades como Villavicencio y Cali. Sumado a esos hechos, las emboscadas a la fuerza pública y el secuestro colectivo en un supermercado Éxito de Cartagena.
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El informe oficial y el seguimiento de diarios como El Tiempo y El Espectador dan cuenta de un deterioro en el orden público a lo largo del año, impulsado por el traslado de acciones con explosivos hacia centros urbanos y la expansión operativa de grupos armados ilegales.
El Ministerio de Defensa atribuye 157 ataques con drones al ELN y 102 a las disidencias de las FARC encabezadas por alias “Iván Mordisco” (más del 72 % del total), con mayor impacto en Cauca y Norte de Santander —incluido un ataque en el Catatumbo el 12 de noviembre que mató a cuatro militares y otro con dron en Cúcuta que dejó tres heridos y más de 80 viviendas dañadas—.
De igual forma, la institución anunció el Escudo Nacional Antidrones y en agosto el Gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley para regular la importación, fabricación, venta, adquisición y uso de drones tras un proceso de adquisición antidrones que no avanzó según documentos reseñados por El País.
De acuerdo con análisis de la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) citados por la prensa colombiana, cuatro dinámicas sostienen este escenario.
Estos organismos señalan que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la extorsión financian el rearme de estos grupos, generando decenas de miles de personas desplazadas y confinadas durante 2026 en regiones como el Catatumbo, Cauca y Chocó.
Al cierre de esta nota, estos son los ataques contabilizados por fuentes y medios oficiales en Colombia.