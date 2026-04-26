Alias ‘Marlon’, principal señalado por los atentados en Colombia

La reciente ola de atentados en el suroccidente de Colombia, que deja al menos 19 muertos y decenas de heridos, tendría como principal articulador a Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, miembro de las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”.

De acuerdo con el diario El Tiempo, informes de inteligencia ubican a este cabecilla como uno de los responsables de coordinar la escalada violenta registrada en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde en las últimas horas se han contabilizado al menos 26 atentados.

El ataque más grave ocurrió en una carretera del Cauca, donde una explosión dejó 19 fallecidos, según el más reciente balance de Medicina Legal. Entre las víctimas hay civiles y al menos un integrante del grupo armado que transportaba los explosivos.

La ofensiva también deja 47 heridos, incluidos varios menores de edad.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, calificó a alias “Marlon” como “una persona que se salió de cualquier juicio razonable” y lo describió como el principal responsable de los ataques recientes.

Según las autoridades, el cabecilla tiene más de 15 años de trayectoria en estructuras armadas ilegales, donde ha ocupado cargos de mando y coordinado acciones con explosivos, emboscadas y ataques a la fuerza pública.

Su historial incluye participación en múltiples atentados contra militares, policías y civiles, así como operaciones en municipios estratégicos del Cauca y Valle.

Escalada en plena campaña electoral

La violencia ocurre a poco más de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, en un contexto donde la seguridad se ha convertido en el eje central del debate político.

El presidente Gustavo Petro calificó a los responsables como “terroristas” y ordenó intensificar las operaciones militares para dar con los responsables.

Las disidencias de las FARC —que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016— han incrementado su accionar en los últimos años, utilizando explosivos, drones y ataques coordinados contra infraestructura y población civil.

Según reportes oficiales, en medio de la reciente ofensiva también se lograron frustrar al menos cinco atentados adicionales y se realizaron capturas en zonas afectadas.

Recompensas y persecución

Las autoridades colombianas ofrecen recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita ubicar a alias “Marlon”, considerado uno de los principales objetivos de alto valor.

Junto a él, otros mandos como alias “Farley”, “David” y “Jairo Ramírez” también están bajo seguimiento por su presunta participación en la ola de violencia.

Mientras tanto, regiones como el Cauca continúan bajo presión por la presencia de grupos armados ilegales, que mantienen a la población civil en medio del miedo, el confinamiento y el impacto directo de los ataques.