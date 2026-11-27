Dos ciudadanos de nacionalidad china fueron detectados por inspectores del Servicio Nacional de Migración (SNM) cuando intentaban transitar por el Aeropuerto Internacional de Tocumen con pasaportes obtenidos de manera fraudulenta.

Los hombres llegaron a la ciudad de Panamá en un vuelo procedente de Sao Paulo, Brasil, y tenían como destino final México, detalló el SNM.

Durante los controles de verificación documental, los inspectores de la Dirección de Aeropuertos comprobaron que los pasaportes chinos que portaban los viajeros estaban emitidos a nombre de terceras personas.

La irregularidad fue identificada como un caso de usurpación de identidad, debido a que los documentos no correspondían a quienes los utilizaban.

Ante esta situación, las autoridades migratorias negaron la continuidad del tránsito de ambos pasajeros y comenzaron los trámites correspondientes para devolverlos a su país de procedencia.