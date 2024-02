Migración no admitió en enero a más de 260 extranjeros que llegaron al país por el aeropuerto de Tocumen

El Servicio Nacional de Migración (SNM) inadmitió durante el primer mes del año 2024, a unos 267 extranjeros que llegaron al país por la terminal aérea de Tocumen y que no cumplían con los requisitos migratorios para ingresar al país o para permanecer en condición de tránsito, con el objetivo de viajar hacia otros destinos.

Según el SNM no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley Migratoria, ciudadanos de origen colombiano, ecuatoriano, jamaiquino, dominicano, peruanos, guatemaltecos, chinos, cubanos; entre otras nacionalidades en menor cuantía.

De estos se captaron a 75 viajeros con antecedentes penales, a los que se les devolvió a su lugar de origen, por estar vinculados a organizaciones criminales y cometer delitos como hurto calificado agravado, tráfico de drogas, violencia doméstica, homicidio, violación, estafa agravada; entre otros hechos.

De igual forma, se remitió a la autoridad competente a tres ciudadanos panameños con alertas de impedimento al mantener casos pendientes relacionados a delitos contra la seguridad colectiva y contra el orden económico.

Además, se inadmitieron 14 extranjeros que tenían la intención de ingresar o transitar con documentación fraudulenta. Mediante los procesos de verificación y perfilamiento que realizan los inspectores migratorios, también se captaron 155 inconsistencias en entrevistas a pasajeros que no tenían un plan de turismo definido, 11 no contaban con solvencia económica y 12 no cumplían con el requisito de ingresar al país con visa.