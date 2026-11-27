Un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 5:39 a.m. de este viernes 27 de noviembre, a 36 kilómetros al este de Tonosí, provincia de Los Santos, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
De acuerdo con el reporte preliminar del organismo científico, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Este evento se suma a otros tres sismos de magnitud superior a 4.0 registrados en el área de Tonosí entre la mañana del jueves 26 y la madrugada de este viernes 27 de noviembre.
El más reciente de los movimientos anteriores ocurrió a las 11:55 p.m. del jueves, con una magnitud de 4.1, una profundidad de 4 kilómetros y epicentro localizado a 39 kilómetros al este de Tonosí, según el reporte revisado del Instituto de Geociencias.
Durante la mañana del jueves también se reportaron otros dos sismos en esta región de la península de Azuero.
El primero ocurrió a las 10:57 a.m., con una magnitud de 4.3, una profundidad de 5 kilómetros y epicentro a 42 kilómetros al este de Tonosí.
Menos de una hora después, a las 11:55 a.m., se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.2, con una profundidad de 10 kilómetros y localizado a 38 kilómetros al este de Tonosí.
Los reportes del Instituto de Geociencias mantienen en alerta a la población, especialmente los que se generan desde la región de Azuero tras el terremoto de 7.5 de este 9 de octubre y sus posteriores réplicas que dejaron tres fallecidas y 24 heridos entre leves y graves.