Un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 5:39 a.m. de este viernes 27 de noviembre, a 36 kilómetros al este de Tonosí, provincia de Los Santos, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

De acuerdo con el reporte preliminar del organismo científico, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Este evento se suma a otros tres sismos de magnitud superior a 4.0 registrados en el área de Tonosí entre la mañana del jueves 26 y la madrugada de este viernes 27 de noviembre.