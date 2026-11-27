El piloto español Marc Márquez anunció este viernes 27 de noviembre su retirada de MotoGP al término del Gran Premio de la Comunitat Valenciana a través de las redes sociales oficiales del campeonato, días después de asegurar su octavo título en la categoría reina y el décimo de su carrera deportiva. En la declaración hecha en canales oficiales de MotoGP, el piloto 33 años presentó el mensaje durante la primera jornada de entrenamientos en el Circuito Ricardo Tormo mediante cartulinas con letras negras en el box de Ducati.

Instagram

En su declaración posterior ante la prensa, recogida en el reporte, Márquez precisó que adoptó la decisión tras el Gran Premio de Japón disputado en Motegi y que únicamente su hermano Álex lo sabía. El piloto español explicó que volvió a sufrir visión doble (diplopía) durante 48 horas después del Gran Premio de Indonesia y durante 12 horas tras la cita de Le Mans. “Puedes trabajar, puedes luchar, soy un luchador, pero hay otra cuestión, y es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo; no es el miedo a las motos, no es el miedo a la velocidad, es a una lesión una lesión que ya está”, declaró Marquéz. También dijo que esperó hasta ahora para dar el anuncio, con el propósito de mantener su concentración durante la recta final en la que revalidó el campeonato mundial de 2026.

Instagram

Su carrera