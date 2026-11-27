El Canal de Panamá realizará este jueves 3 de diciembre una segunda ronda de subasta del programa piloto de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) para las esclusas Panamax, con una oferta de 13 paquetes que agrupan 66 cupos de tránsito que no fueron adjudicados en la primera competencia del 24 de noviembre.

De acuerdo con la información divulgada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), los paquetes remanentes fueron reconfigurados y se ofrecerán bajo las mismas reglas, requisitos y beneficios establecidos en los términos y condiciones originales del programa LoTSA Panamax.

Los 66 cupos disponibles en esta segunda ronda se distribuyen en 36 tránsitos en dirección norte y 30 en dirección sur. Las fechas de reserva comprenden el período del 3 de enero al 3 de abril de 2027.

La subasta se desarrollará entre las 10:00 a.m. y las 11:50 a.m., hora de Panamá, mediante ciclos escalonados de 30 minutos, correspondientes a cada tipo de paquete.

Esta segunda convocatoria forma parte de la implementación del programa piloto LoTSA Panamax, anunciado por el Canal de Panamá como una alternativa para que sus clientes aseguren espacios de tránsito con anticipación durante la temporada seca.

La iniciativa complementa el programa LoTSA Neopanamax y busca facilitar la planificación de itinerarios y las operaciones logísticas de los usuarios de la vía interoceánica.

En su oferta inicial, el programa LoTSA Panamax contempló 51 paquetes que agrupaban 288 cupos de tránsito, equivalentes a tres espacios diarios durante el período de vigencia.

De ese total, 147 correspondían a tránsitos en dirección norte y 141 en dirección sur.

La primera ronda de adjudicación se realizó el 24 de noviembre mediante una competencia de sobre cerrado, con el mismo mecanismo de selección y los criterios utilizados en el programa LoTSA Neopanamax.

El Canal de Panamá indicó que, además de los espacios disponibles mediante LoTSA, la capacidad restante continuará asignándose a través del Sistema de Reservaciones ordinario y las subastas regulares.