Gordito del Zodíaco cambia de fecha: jugará este viernes 13 de noviembre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó que este viernes 13 de noviembre de 2026 se realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente al viernes 27 de noviembre, de acuerdo con el calendario de ajustes de fechas de los sorteos. Según explicó la institución, estas modificaciones en los sorteos de noviembre y diciembre buscan favorecer la venta de sus productos durante períodos de mayor movimiento económico. Los ajustes coinciden con fechas relacionadas con el pago de quincenas, el décimo tercer mes y la entrega de ahorros navideños, explicó la LNB.

¿Cuándo serán los próximos cambios de sorteos de la Lotería? Estas son las fechas

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó sobre los próximos cambios en las fechas de sus sorteos correspondientes a noviembre y diciembre de 2026. De acuerdo con el calendario de ajustes, estas son las nuevas fechas:

Gordito del Zodíaco del 25 de diciembre: se realizará el viernes 4 de diciembre de 2026.

Sorteo dominical del 20 de diciembre: se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre de 2026.

Sorteo extraordinario del domingo 13 de diciembre: se realizará el sábado 19 de diciembre de 2026.