Arroz y tanques de gas marcan cero cumplimientos en informe metrológico de Acodeco

A pesar del descenso en la cobertura general, el informe técnico dejó al descubierto un deterioro en áreas críticas de consumo masivo y una alta tasa de anomalías en operativos dirigidos. De las 40,242 revisiones globales efectuadas en 2026, 37,323 cumplieron los Parámetros y 2,919 registraron incumplimientos. En 2025, la proporción fue de 45,440 resultados conformes y 6,523 no conformes.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) redujo su volumen de fiscalización metrológica en todo el país durante 2026. Según las cifras oficiales del Departamento de Metrología de la institución, la entidad viene acumulando 40,242 verificaciones en 2026, lo que representa una caída del 22.5% frente a las 51,963 inspecciones ejecutadas en el periodo comparativo de 2025.

El segmento de “verificaciones especiales” concentró el mayor nivel de irregularidades. De 2,199 intervenciones de este tipo realizadas en 2026, un total de 1,162 presentaron faltas, lo que significa que el 52.8% de estos operativos detectó anomalías comerciales. En 2025, este mismo renglón registró 280 faltas sobre 557 revisiones.

El reporte estadístico reveló además la paralización o ausencia de resultados conformes en sectores sensibles para la canasta básica. En el análisis de calidad de arroz, la entidad reportó cero inspecciones en cumplimiento durante 2026 y solo tres casos no conformes. Un patrón similar ocurrió en la verificación de conexión de tanques de gas de 25 libras (Ley 71), donde la Acodeco contabilizó cero cumplimientos y 380 faltas. En 2025, ese mismo rubro había registrado 2,365 inspecciones conformes.

Respecto a la verificación de tara y rotulado de los tanques de gas de 25 libras (Ley 72), las revisiones disminuyeron de forma drástica: pasaron de 3,219 conformes en 2025 a solo 236 en 2026, acompañadas de 141 incumplimientos.

En el comercio minorista y estaciones de servicio, las pruebas de contenido neto en productos envasados sumaron 35,279 verificaciones en 2026, con 1,044 lotes fuera de norma. Por su parte, la inspección a surtidores de combustible registró 1,143 evaluaciones conformes y 24 anomalías en 2026, reduciendo su cobertura frente a las 1,407 inspecciones aprobadas en 2025. Las balanzas y pesas comerciales reportaron 169 verificaciones conformes y 32 anomalías.

La institución fundamentó que estas labores buscan garantizar que la ciudadanía reciba cantidades y medidas acordes con lo anunciado en los establecimientos. No obstante, los datos reflejan un menor alcance operativo en el territorio nacional durante el último año fiscalizado.