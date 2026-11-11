Secuestran a esposa del alcalde de Uribia en Colombia; autoridades temen que la trasladen a Venezuela

La esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, en el departamento de La Guajira, fue secuestrada este miércoles 11 de noviembre por un grupo de desconocidos.
Por ello, las autoridades temen que los responsables intenten trasladarla a territorio venezolano.
La víctima fue identificada como Nancy Gómez, esposa del alcalde Jaime Buitrago, quien fue secuestrada a las 6:10 a. m. (hora local de Colombia), según informó el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta en la red social X.
De acuerdo con la información publicada por Listín Diario, el mandatario colombiano ordenó desde el primer momento el despliegue de la Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera con Venezuela.
“Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano”, manifestó De la Espriella.
El secuestro ocurrió en Uribia, municipio ubicado en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia, una zona fronteriza con Venezuela.