Secuestran a esposa del alcalde de Uribia en Colombia; autoridades temen que la trasladen a Venezuela

La esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, en el departamento de La Guajira, fue secuestrada este miércoles 11 de noviembre por un grupo de desconocidos.

Por ello, las autoridades temen que los responsables intenten trasladarla a territorio venezolano.

La víctima fue identificada como Nancy Gómez, esposa del alcalde Jaime Buitrago, quien fue secuestrada a las 6:10 a. m. (hora local de Colombia), según informó el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta en la red social X.