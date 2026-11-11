Feriados 2026 en Panamá: ¿Cuántos días libres quedan y cómo se pagan?

Con el transcurso de la primera mitad de noviembre de 2026 y superadas las fechas patrias del 3, 5 y 10 de noviembre, el sector productivo y la masa laboral de Panamá encaran la recta final del calendario oficial de descansos obligatorios . A partir de este 11 de noviembre, al almanaque nacional le restan cuatro jornadas de fiesta o duelo nacional , un periodo caracterizado por un alto impacto financiero para las empresas de comercio, hotelería y servicios que mantengan operaciones.

El marco regulatorio laboral del país, sustentado en el Código de Trabajo, establece reglas económicas claras para las fechas que restan en el año. En primera instancia, el artículo 49 fija que laborar en un día de fiesta o duelo nacional genera un recargo directo del 150% sobre el salario de la jornada ordinaria, lo que equivale a percibir 2.5 veces el pago diario regular, además del derecho a un día de descanso compensatorio durante la misma semana.

La primera fecha del saldo pendiente es el sábado 28 de noviembre, día en que se conmemora la Independencia de Panamá de España. Al caer en día sábado, la jornada se mantiene intacta en su fecha oficial según las normas laborales vigentes, por lo que no genera traslado a día hábil. Aquellos trabajadores de empresas comerciales o de servicios que laboren esa jornada cobrarán el recargo completo del 150%.

Posteriormente, el calendario abre el mes de diciembre con el martes 8 de diciembre (Día de las Madres), festividad de descanso obligatorio no transferible.

La única excepción de traslado y el único fin de semana largo legal pendiente de lo que resta del 2026 ocurrirá a mediados de diciembre. El 20 de diciembre, decretado como Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá, coincide con un día domingo. En estricto cumplimiento del artículo 47 del Código de Trabajo, cuando una fecha de duelo o fiesta nacional cae domingo, el descanso obligatorio semanal se traslada de forma automática al lunes 21 de diciembre.

Este movimiento impacta directamente el costo de nómina. Quienes deban laborar el lunes 21 de diciembre no cobrarán la sobretasa del 150% propia de una fecha patria, sino un recargo del 50% sobre el salario diario normal por tratarse del día de descanso semanal otorgado por transferencia legal. La jornada festiva del año concluye el viernes 25 de diciembre con la celebración de Navidad, que retoma el recargo regular del 150% para quienes presten servicios esa fecha.

Para el sector comercial panameño, la alta densidad de feriados en el último bimestre representa un desafío de planificación operativa y financiera, en medio de la temporada de mayor volumen de ventas del año.