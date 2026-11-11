Embajador Kevin Cabrera recibe el premio Sue M. Cobb que otorga el Departamento de Estado

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, recibió el premio Sue M. Cobb 2026 por su servicio diplomático ejemplar, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Así lo anunció el Consejo de Embajadores Estadounidenses (Council of American Ambassadors), que destacó que ganó el premio por su reconocimiento a su gestión y contribuciones al avance de los intereses diplomáticos y estratégicos de Washington en la región.

Además, el Consejo de Embajadores destacó el papel de Cabrera en el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, así como en el impulso de prioridades compartidas en materia de seguridad regional, comercio, inversión y migración.

“Todos los miembros del comité de selección quedamos impresionados por el liderazgo del embajador Cabrera y por todo lo que él y su equipo han logrado en cooperación con el Gobierno panameño”, destacaron los organizadores.

Entre los principales resultados que el Consejo destacó de su gestión figuran la salida de Panamá de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y la exclusión de la empresa CK Hutchison de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, en el contexto de las decisiones adoptadas por el Gobierno panameño y el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la concesión portuaria.

Además, el organismo estadounidense presentó estos acontecimientos como parte de los esfuerzos diplomáticos para contrarrestar la influencia china en una de las principales rutas marítimas del comercio internacional.

El Consejo también resaltó las gestiones del embajador para ampliar la cooperación económica entre ambos países, mediante oportunidades comerciales.

En materia migratoria y de seguridad, el organismo atribuyó a los esfuerzos conjuntos entre Washington y las autoridades panameñas una reducción de la migración irregular a través de la región del Darién y resultados en incautaciones de drogas.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de la asistencia en seguridad y de la cooperación operativa entre ambos países.

¿En qué consiste el Premio Sue M. Cobb?

El Premio Sue M. Cobb por Servicio Diplomático Ejemplar se concede a un embajador estadounidense que no pertenece a la carrera diplomática y que haya generado un impacto significativo en las relaciones bilaterales o multilaterales mediante iniciativas que impulsen la política exterior de Estados Unidos.

El galardón está dotado con 10,000 dólares, que serán distribuidos entre el Centro Nacional de Capacitación en Asuntos Exteriores (National Foreign Affairs Training Center) y un proyecto en Panamá que será seleccionado por el propio Cabrera.