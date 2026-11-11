Panamá aterriza en Curazao: Todo listo para el duelo de la Liga de Naciones

La selección de Panamá ya se encuentra en suelo curazoleño para medirse al equipo local de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

Los dirigidos por Thomas Christiansen arribaron a eso de las 1:37 p.m. (hora local Panamá) a Curazao y ultimar los detalles para este importante enfrentamiento. El equipo fue recibido por un grupo de aficionados panameños que viven en la isla caribeña y transmitieron la buena energía y suertes al combinado panameño.

Para este compromiso, por reglas de Concacaf, Panamá tan solo podía confeccionar un listado de 23 jugadores (tres porteros y 20 de campo) para este compromiso, por lo que Christiansen debió dejar en suelo patrio a dos futbolistas. Los descartados por decisión técnica fueron Daivis Murillo y Giovany Herbert. Es importante destacar que este último fue uno de los últimos en sumarse a la convocatoria y sumaba pocos entrenamientos con el equipo. También se podría llegar a pensar que debe ser para controlar las cargas físicas del jugador, quien debió hacer una travesía importante para salir de Ucrania y llegar a Panamá.

Por otra parte, antes de partir hacia Curazao, el equipo se entrenó en horas de la mañana en el estadio Rommel Fernández, por primera vez con los 25 efectivos al mando de Thomas Christiansen. Esta fue la primera sesión para Édgar Bárcenas, José ‘Coto’ Córdoba y el mencionado Herbert.

A diferencia del jugador del Kryvbas, ‘Coto’ Córdoba y Bárcenas si hicieron el viaje hacia Curazao, pero es poco probable que partan desde el 11 titular por las pocas sesiones completadas con el grupo desde su arribo. El trío de jugadores llegó en horas de la noche del pasado martes 10 de noviembre al hotel de concentración.