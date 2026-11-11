Taiwán dona hasta 3.000 bolsas de comida a damnificados del terremoto en Panamá

El Gobierno de la República de China (Taiwán) entregó este miércoles 11 de noviembre una donación de entre 2.500 y 3.000 bolsas de alimentos para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

La ayuda humanitaria fue gestionada por la Asociación Panameña de Profesionales Egresados de Taiwán (APADET), que elevó la solicitud ante las autoridades taiwanesas. Así lo explicó su presidente, Elvins Santander, quien destacó la disposición del gobierno taiwanés para responder al llamado de asistencia ante la emergencia que atraviesan las comunidades afectadas en estas provincias.

El representante de APADET detalló que las bolsas de alimentos fueron trasladadas en tres contenedores que partieron desde el sector de Mi Pueblito, en la ciudad de Panamá, y que serán distribuidas en el interior del país mediante equipos de trabajo que ya coordinan su entrega.

La distribución se realizará en coordinación con diputados vinculados al grupo de amistad parlamentaria Panamá-Taiwán, que recibió la donación y participará en su traslado hacia las comunidades que requieren asistencia, incluidos albergues y otros puntos donde se encuentran personas afectadas por el terremoto.

Entre los diputados presentes durante la entrega de la ayuda humanitaria estuvieron Ronald De Gracia, de Los Santos; Manuel Cohen, vicepresidente de la Asamblea Nacional; así como Julio de la Guardia y Néstor Guardia, ambos diputados de la provincia de Coclé. También estuvo presente el representante diplomático taiwanés Víctor Chu, quien formalizó la entrega de la ayuda humanitaria en nombre de su gobierno.

El presidente de APADET destacó que la colaboración de los diputados permitirá facilitar la distribución de los alimentos en las provincias afectadas y agradeció su participación en las gestiones para concretar la asistencia.