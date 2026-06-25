Embajador Kevin Cabrera respalda a Panamá en medio de tensiones con China

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, reiteró este jueves el respaldo de su país al gobierno panameño en medio de las tensiones diplomáticas con China y aseguró que Washington continuará apoyando a Panamá como “amigo, socio y aliado”.

Durante una entrevista para Telemtro Reporta, Cabrera respaldó las recientes declaraciones del canciller Javier Martínez-Acha, quién afirmó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que Panamá no desea convertirse en escenario de una confrontación entre potencias.

“Nosotros somos amigos, socios y aliados de Panamá y apoyamos al canciller en sus comentarios, apoyamos al presidente Mulino”, dijo.

Cabrera cuestionó además las declaraciones del representante permanente de China ante la OEA, quién negó que exista un incremento deliberado en las inspecciones a buques panameños en puertos chinos.

“Ya no es un cuento chino, ahora es una mentira garrafal. Decir que un incremento de 400% de las inspecciones y detenciones de buques panameños, abanderados panameños, cuando están en las áreas de China, es una coincidencia que no es a propósito, eso no es verdad” señaló.

El diplomatico afirmó que China estaría intentando castigar a Panamá tras el fallo de la Corte Suprema relacionado con Panama Ports Company y defendió la independencia del Órgano Judicial Panameño.

“Están tratando de castigar a Panamá porque, de nuevo, no están acostumbrados a tener un órgano judicial independiente. En su país eso no existe, manifestó.

Cooperación bilateral se incrementa

El embajador destacó además el fortalecimiento de la cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad y asistencia humanitaria.

Según indicó, la cooperación estadounidense destinada a Panamá pasó de 10 millones a 100 millones de dólares este año, recursos que incluyen programas de salud, suministro de medicamentos, construcción de puentes peatonales en comunidades del interior y proyectos de acceso a agua potable en escuelas.

Asimismo, adelantó que próximamente se realizarán anuncios relacionados con nuevos proyectos conjuntos en el ámbito tecnológico y de semiconductores.

Finalmente, el diplomático reiteró el compromiso de Washington con la neutralidad y seguridad del Canal de Panamá y afirmó que ambos países continuarán colaborando en áreas como ciberseguridad, gestión hídrica y protección de la vía interoceánica.