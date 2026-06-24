China endurece su postura tras el choque diplomático con Panamá en la OEA

Tras el tenso episodio ocurrido en el <b>Diálogo de la 56 Asamblea General</b> entre el observador permanente de <b>China</b> en la <b>OEA</b>, <b>Xie Feng</b>, y el canciller,<b> Javier Martínez-Acha</b>, <b>Pekín </b>volvió a responder. A través de un comunicado difundido por la <b>Embajada de la República Popular China</b> en <b>Estados Unidos</b>, el diplomático aseguró que <b>las acusaciones formuladas contra su país carecen de fundamento </b>y <b>defendió tanto las inspecciones realizadas a embarcaciones de bandera panameña como la presencia de empresas chinas en los puertos ubicados en ambos extremos del Canal</b>.