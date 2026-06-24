China endurece su postura tras el choque diplomático con Panamá en la OEA

Tras el tenso episodio ocurrido en el Diálogo de la 56 Asamblea General entre el observador permanente de China en la OEA, Xie Feng, y el canciller, Javier Martínez-Acha, Pekín volvió a responder. A través de un comunicado difundido por la Embajada de la República Popular China en Estados Unidos, el diplomático aseguró que las acusaciones formuladas contra su país carecen de fundamento y defendió tanto las inspecciones realizadas a embarcaciones de bandera panameña como la presencia de empresas chinas en los puertos ubicados en ambos extremos del Canal.

China justifica inspecciones a buques panameños

Según la versión presentada por Pekín, las inspecciones efectuadas a embarcaciones panameñas responden a criterios de seguridad marítima y no constituyen medidas dirigidas específicamente contra Panamá. Xie sostuvo que durante los primeros meses de 2026 se registraron varios accidentes entre barcos mercantes y pesqueros de bandera panameña en aguas chinas, algunos de ellos con víctimas mortales y personas desaparecidas. De acuerdo con el diplomático, las autoridades chinas han aplicado controles portuarios en cumplimiento de su legislación nacional y de convenios internacionales sobre seguridad marítima. El tema había sido mencionado previamente por el presidente panameño, José Raúl Mulino, en la sesión inaugural de la 56° Asamblea de la OEA, donde denunció un aumento “inusual e injustificado” de inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos

Defensa de las operaciones portuarias

China también aprovechó el pronunciamiento para reiterar su posición respecto a las empresas chinas que han operado instalaciones portuarias vinculadas al Canal de Panamá. Xie afirmó que dichas compañías recibieron autorización para desarrollar sus actividades en 1997 y aseguró que, durante casi tres décadas, la cooperación se desarrolló sin controversias significativas. El diplomático sostuvo que estas operaciones contribuyeron al desarrollo económico panameño y cuestionó las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales en torno a la concesión portuaria.

Críticas al fallo de la Corte Suprema

Uno de los puntos más sensibles del comunicado fue la referencia al fallo emitido este año por la Corte Suprema de Justicia de Panamá relacionado con Panama Ports Company (PPC). El representante chino afirmó que la decisión judicial derivó en la pérdida del control de activos por parte de empresas chinas y sugirió que detrás de esas medidas existen motivaciones políticas. Asimismo, advirtió que decisiones de este tipo podrían generar incertidumbre para futuros inversionistas y afectar la confianza empresarial. Además, La Estrella de Panamá conoció que el país asiático sigue a la espera de recibir el beneplácito a la designación de su embajador en el país canalero. Las declaraciones se producen un día después del intercambio diplomático protagonizado por Xie y el canciller Martínez-Acha durante el diálogo entre observadores permanentes y Estados miembros de la OEA, uno de los momentos más comentados de la Asamblea General celebrada en Panamá.

Panamá mantiene su posición