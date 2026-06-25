La polémica psíquica que rodeó a Inglaterra antes de Panamá

En la víspera del encuentro entre las selecciones de Inglaterra y Ghana en la Copa del Mundo, el ilusionista y autoproclamado psíquico israelí-británico, Uri Geller, afirmó que sus supuestos poderes son superiores a los del chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam, tras neutralizar un presunto maleficio dirigido al delantero inglés Harry Kane.

A través de un video, Geller se dirigió directamente al líder espiritual africano para desestimar sus amenazas en el terreno deportivo. “Eres un doctor brujo y dijiste que maldecirías a Harry Kane. No, no podrás, porque mis poderes son más fuertes que los tuyos, si es que tienes alguno”, declaró el mentalista.

Durante su intervención, Geller mostró objetos históricos con los que buscó validar su influencia sobre el fútbol inglés, incluyendo una camiseta y un balón naranja original de la Copa del Mundo de 1966, el cual, según detalló, solo posee su firma.

El ilusionista cerró su mensaje declarando al brujo ghanés como “cancelado” y fuera de juego, asegurando que sus intentos de interferir en el rendimiento del capitán de la escuadra inglesa no tendrían ningún efecto en el partido mundialista.

El esperado encuentro mundialista entre los oncenos de Inglaterra y Ghana, disputado el pasado martes 23 de junio, finalizó con un empate sin goles (0-0), dejando el duelo de supuestos “poderes psíquicos” en un plano puramente anecdótico y sin impacto real en el marcador.

Tras este resultado, la escuadra inglesa pasa la página y se prepara para su próximo compromiso en el torneo, donde se medirá ante la selección de Panamá que cerrará su participación este sábado 27 de junio a las 5:00 p.m. en Nueva York, Estados Unidos.