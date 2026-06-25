Marcha del Orgullo se vestirá de rojo para apoyar a Panamá ante Inglaterra

La <b>Marcha del Orgullo 2026</b> incorporará este año un componente deportivo y de identidad nacional al convocar a sus participantes a vestir de rojo en apoyo a la <a href="/tag/-/meta/seleccion-panama">selección de Panamá</a>, que enfrentará a Inglaterra el mismo día de la actividad.La iniciativa forma parte de la campaña <b>'Todos Somos Panamá'</b>, impulsada por Panama Pride durante la celebración de su décimo aniversario. Los organizadores informaron que la marcha se realizará el sábado 27 de junio y partirá desde Calle 13 de Casco Antiguo hasta la Plaza V Centenario.La actividad coincidirá con el encuentro entre Panamá e Inglaterra, por lo que el recorrido iniciará a las <b>2:00 p.m.</b> y concluirá con la transmisión pública del partido en pantalla gigante.Según los organizadores, la propuesta busca combinar el respaldo a la selección nacional con un mensaje de inclusión y respeto a la diversidad.<b>Franklyn Robinson</b>, periodista, empresario y activista vinculado a la organización del evento, señaló que la convocatoria está dirigida a toda la población y no únicamente a miembros de la comunidad <a href="/tag/-/meta/comunidad-lgbtiq-en-panama-">LGBTIQ+</a>.Durante declaraciones a <b>Next Noticias</b>, Robinson también hizo referencia a recientes manifestaciones registradas en el contexto de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (<a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos">OEA</a>), donde grupos expresaron su rechazo a temas relacionados con diversidad y familia.El activista sostuvo que existen distintas formas de organización familiar y defendió el reconocimiento de todas ellas dentro de la sociedad panameña.La jornada incluirá presentaciones artísticas, espectáculos drag, participación de DJs y espacios para emprendedores y artesanos. Los organizadores estiman la presencia de más de <b>40 </b>puestos de venta y exhibición.La marcha se desarrollará en medio de un debate que continúa presente en sectores de la sociedad sobre inclusión, diversidad y reconocimiento de distintos modelos familiares. Frente a ese escenario, Panama Pride aseguró que la campaña <b>'Todos Somos Panamá'</b> busca promover la convivencia y el respeto entre personas con diferentes visiones.La actividad concluirá en la Plaza V Centenario con una celebración abierta al público y la transmisión del encuentro de la selección nacional.