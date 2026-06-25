Marcha del Orgullo se vestirá de rojo para apoyar a Panamá ante Inglaterra

La Marcha del Orgullo 2026 incorporará este año un componente deportivo y de identidad nacional al convocar a sus participantes a vestir de rojo en apoyo a la selección de Panamá, que enfrentará a Inglaterra el mismo día de la actividad.

La iniciativa forma parte de la campaña “Todos Somos Panamá”, impulsada por Panama Pride durante la celebración de su décimo aniversario. Los organizadores informaron que la marcha se realizará el sábado 27 de junio y partirá desde Calle 13 de Casco Antiguo hasta la Plaza V Centenario.

La actividad coincidirá con el encuentro entre Panamá e Inglaterra, por lo que el recorrido iniciará a las 2:00 p.m. y concluirá con la transmisión pública del partido en pantalla gigante.

Según los organizadores, la propuesta busca combinar el respaldo a la selección nacional con un mensaje de inclusión y respeto a la diversidad.

Franklyn Robinson, periodista, empresario y activista vinculado a la organización del evento, señaló que la convocatoria está dirigida a toda la población y no únicamente a miembros de la comunidad LGBTIQ+.

Durante declaraciones a Next Noticias, Robinson también hizo referencia a recientes manifestaciones registradas en el contexto de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde grupos expresaron su rechazo a temas relacionados con diversidad y familia.

El activista sostuvo que existen distintas formas de organización familiar y defendió el reconocimiento de todas ellas dentro de la sociedad panameña.

La jornada incluirá presentaciones artísticas, espectáculos drag, participación de DJs y espacios para emprendedores y artesanos. Los organizadores estiman la presencia de más de 40 puestos de venta y exhibición.

La marcha se desarrollará en medio de un debate que continúa presente en sectores de la sociedad sobre inclusión, diversidad y reconocimiento de distintos modelos familiares. Frente a ese escenario, Panama Pride aseguró que la campaña “Todos Somos Panamá” busca promover la convivencia y el respeto entre personas con diferentes visiones.

La actividad concluirá en la Plaza V Centenario con una celebración abierta al público y la transmisión del encuentro de la selección nacional.