Línea 3 del Metro alcanza un 77% de avance global tras iniciar pruebas en Arraiján

La Línea 3 del Metro de Panamá que conectará la provincia de Panamá Oeste con la red de transporte masivo registra un avance global del 77%, tras la incorporación de las primeras pruebas dinámicas del sistema de monorriel. El presidente de la República, José Raúl Mulino, inspeccionó los ensayos técnicos ejecutados en un tramo de seis kilómetros entre los patios y talleres de Ciudad Futuro y la estación de Vista Alegre, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Los reportes de la megaobra reflejan diversos desarrollos entre sus fases constructivas. La perforación y obras del túnel reportan el mayor progreso con un 90%, seguido por el tramo elevado que se encuentra al 85% de su ejecución. En contraste, el tramo soterrado general muestra el menor desempeño de los componentes principales, con un 66% de avance.

Las evaluaciones sobre la vía férrea sirvieron para medir el rendimiento de las unidades de tecnología japonesa. Estos trenes articulan seis vagones diseñados para trasladar a cerca de mil pasajeros por viaje, con capacidad de alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

La finalización de los trabajos estructurales y la integración de los sistemas soterrados definirán la fecha de entrega de una obra planificada para mitigar el congestionamiento vial crónico que afecta a miles de usuarios que se desplazan diariamente desde la décima provincia hacia la capital.