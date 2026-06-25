Línea 3 del Metro alcanza un 77% de avance global tras iniciar pruebas en Arraiján

La Línea 3 del <a href="/tag/-/meta/mpsa-metro-de-panama-s-a-">Metro de Panamá</a> que conectará la provincia de Panamá Oeste con la red de transporte masivo registra un avance global del 77%, tras la incorporación de las primeras pruebas dinámicas del sistema de monorriel. El presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, inspeccionó los ensayos técnicos ejecutados en un tramo de seis kilómetros entre los patios y talleres de <b>Ciudad Futuro</b> y la estación de <b>Vista Alegre</b>, en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.Los reportes de la megaobra reflejan diversos desarrollos entre sus fases constructivas. La perforación y obras del túnel reportan el mayor progreso con un <b>90%</b>, seguido por el tramo elevado que se encuentra al <b>85%</b> de su ejecución. En contraste, el tramo soterrado general muestra el menor desempeño de los componentes principales, con un <b>66%</b> de avance.Las evaluaciones sobre la vía férrea sirvieron para medir el rendimiento de las unidades de tecnología japonesa. Estos trenes articulan<b> seis vagones </b>diseñados para trasladar a cerca de mil pasajeros por viaje, con capacidad de alcanzar velocidades de hasta <b>80 kilómetros por hora</b>.La finalización de los trabajos estructurales y la integración de los sistemas soterrados definirán la fecha de entrega de una obra planificada para mitigar el congestionamiento vial crónico que afecta a miles de usuarios que se desplazan diariamente desde la décima provincia hacia la capital.