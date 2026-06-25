Activistas presionan en Miami para eliminar acuerdo de arrestos migratorios con ICE

Grupos civiles y funcionarios elevaron la presión que busca revocar el acuerdo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con la Policía de Miami, que lidera en arrestos migratorios en Estados Unidos.

Decenas de activistas se congregaron en el Ayuntamiento de Miami para apoyar la moción de la comisionada (concejal) Christine King, quien propuso discutir el fin del ‘Acuerdo 287(g)’ que permite desde hace un año a la Policía de Miami detener a inmigrantes indocumentados para que ICE los deporte.

El acuerdo, firmado justo hace un año, “ha hecho que Miami sea la entidad municipal con el mayor número de encuentros migratorios en todo Florida”, denunció Thomas Kennedy, consultor de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), que agrupa a más de 80 asociaciones.

“Esto en una ciudad de inmigrantes, una comisión (Concejo) de inmigrantes, con una alcaldesa demócrata. Es momento de hacer lo que es correcto, rectificar el error y hacer que la ciudad sea un lugar que dé la bienvenida a los inmigrantes”, declaró Kennedy en una conferencia de prensa.