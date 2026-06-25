Activistas presionan en Miami para eliminar acuerdo de arrestos migratorios con ICE

Grupos civiles y funcionarios<b> elevaron la presión que busca revocar el acuerdo del <a href="/tag/-/meta/ice">Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)</a></b> con la Policía de Miami, que <b>lidera en arrestos migratorios en <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a>.</b>Decenas de activistas se congregaron en el Ayuntamiento de Miami para apoyar la moción de la comisionada (concejal) Christine King, quien propuso discutir el fin del ‘Acuerdo 287(g)’ <b>que permite desde hace un año a la Policía de Miami detener a inmigrantes indocumentados para que ICE los deporte</b>.El acuerdo, firmado justo hace un año, <i>'ha hecho que Miami sea la entidad municipal con el mayor número de encuentros migratorios en todo Florida'</i>, denunció <b>Thomas Kennedy</b>, consultor de la <b>Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC)</b>, que agrupa a más de 80 asociaciones.<i>'Esto en una ciudad de inmigrantes, una comisión (Concejo) de inmigrantes, con una alcaldesa demócrata. Es momento de hacer lo que es correcto, rectificar el error y hacer que la ciudad sea un lugar que dé la bienvenida a los inmigrantes'</i>, declaró Kennedy en una conferencia de prensa.