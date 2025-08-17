Cierres programados en Loma Cová por obras de la Línea 3 del Metro: conoce las fechas

El Metro de Panamá informó que a partir del martes 19 de agosto se realizarán cierres en la carretera Panamericana, a la altura de Loma Cová, como parte de los trabajos de construcción de la Línea 3.

Los cierres, que se extenderán durante tres meses, se aplicarán en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y tienen como objetivo la instalación de las láminas de cubierta en el techo de la estación de Loma Cová.

Como medida de compensación, se invertirán los carriles hacia La Chorrera para que funcionen en ambos sentidos, mientras que el paso peatonal será reubicado.

Al 24 de julio, el tramo elevado de la Línea 3 —que conectará Panamá Pacífico con Ciudad del Futuro— registraba un avance del 78.8 %, según informó el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa semanal.

En cuanto al túnel soterrado, el progreso físico alcanzaba el 34 %. Además, la flota de trenes ya se encuentra completa en el país.

“Son 26 trenes, cada uno con seis vagones y capacidad para 1,000 pasajeros. Estos se encuentran en el patio de talleres en Ciudad del Futuro”, detalló Mulino.

Se estima que la primera fase del proyecto, correspondiente al tramo elevado, esté lista en 2027, mientras que la segunda parte, que incluye el segmento soterrado, se concluiría en 2028.