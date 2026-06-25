Consulado de Panamá monitorea situación de panameños tras terremotos en Venezuela

La cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill, informó que los panameños están bien tras los devastadores terremotos que sacudieron al país sudamericano este 24 de junio en la tarde.

En declaraciones a La Estrella de Panamá, Thornhill explicó que el Consulado de Panamá mantiene comunicación con los connacionales que se encuentran en territorio venezolano y recordó que existe un registro de aproximadamente 159 panameños en el país.

”El estimado es de 159 personas registradas”, señaló la diplomática, al explicar que la cifra proviene de un registro habilitado por el consulado este 3 de enero para conocer la situación de los panameños tras los incidentes por la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por militares de Estados Unidos.

Panameños afectados por el cierre del aeropuerto

La funcionaria indicó que las solicitudes de ayuda recibidas hasta el momento corresponden principalmente a panameños que viajaron a Venezuela por motivos de negocios, reuniones o eventos y que tenían previsto regresar al país en los próximos días.

”Tenemos a un panameño que desde muy temprano se comunicó informando que tiene hospedaje hasta mañana [26 de junio], pero obviamente no va a poder salir porque el aeropuerto de Maiquetía no se encuentra habilitado para recibir o despachar vuelos”, explicó.

Asimismo, detalló que otro ciudadano panameño se dirigía al aeropuerto cuando ocurrió la emergencia y que las dificultades en las telecomunicaciones han complicado establecer contacto con él.

”Estoy tratando de comunicarme con él, pero las líneas no se conectan y es algo normal por la situación que se vive en estos momentos”, comentó.

La cónsul agregó que un tercer connacional tuvo que regresar desde el aeropuerto a su hotel y permanece a la espera de información de la aerolínea sobre la reanudación de los vuelos.

Derrumbes cerca de la residencia de la cónsul

Thornhill reveló que reside en una de las zonas afectadas por el terremoto y aseguró que a escasas cuadras de su vivienda se registraron graves daños estructurales.

”A dos cuadras de donde yo vivo ocurrieron varios derrumbes, desplomes de edificios completos”, afirmó.

La diplomática precisó que su residencia se encuentra en el sector de La Castellana, una de las áreas impactadas por el sismo.

Consulado permanece cerrado por inspecciones

La sede diplomática panameña, ubicada junto a la embajada en la torre del Centro Profesional Eurobuilding, permanece cerrada mientras especialistas evalúan las condiciones de la estructura.

”Se están haciendo las inspecciones del edificio y mañana otros especialistas realizarán nuevas valoraciones de la estructura”, explicó.

Por razones de seguridad, el personal no acudió a las oficinas y las autoridades esperan los informes técnicos para determinar cuándo podrán reanudar la atención presencial.

Persisten las réplicas

La representante diplomática también alertó que durante la mañana continuaban registrándose réplicas del terremoto.

”Ya van cuatro réplicas en lo que va de la mañana. No han sido de la magnitud de los sismos principales, pero se siguen sintiendo”, indicó.

El Consulado de Panamá mantiene habilitadas líneas de comunicación de emergencia para atender consultas de ciudadanos panameños y usuarios que tenían trámites programados en la sede diplomática.

A pesar del cierre de las oficinas, la Sección Consular de la Embajada de Panamá ha habilitado una línea de atención exclusiva para casos de estricta emergencia que involucren a sus connacionales.

Teléfono de emergencia consular: +58 424-2682816

Recomendación oficial: Las autoridades instan a la comunidad panameña residente en Venezuela a mantener la calma, actuar con prudencia ante esta situación de fuerza mayor y seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad dictadas por las autoridades competentes.