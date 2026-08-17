Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: así fue su inesperada boda en la intimidad de su hogar

Aunque en redes sociales ya se conocía que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habían contraído matrimonio, durante las primeras horas hubo poca información sobre cómo había sido la ceremonia y cuáles fueron los detalles de la celebración. La pareja mantuvo en privado uno de los momentos más importantes de su relación, mientras en internet circulaban distintas versiones sobre lo ocurrido.
Finalmente, se conoció que Ronaldo y Georgina eligieron un escenario muy íntimo para darse el “sí, quiero”: la sala de su propia casa. Lejos de una celebración multitudinaria o de un evento rodeado de cientos de invitados, la pareja decidió vivir este momento en compañía de sus hijos y dentro de la privacidad de su hogar.
La elección del lugar refleja el carácter familiar que ambos quisieron darle a la ceremonia. Sin grandes lujos ni una extensa lista de invitados, Cristiano y Georgina apostaron por una celebración sencilla y reservada, en la que sus hijos tuvieron un papel especial como testigos de este nuevo capítulo de su historia.
La ceremonia en casa marca así un momento especial para la pareja, que después de años de relación decidió formalizar su unión en un ambiente completamente privado y familiar. La ausencia de una gran celebración pública no restó importancia al acontecimiento: para Ronaldo y Georgina, el verdadero significado del día estuvo en compartirlo con las personas más cercanas a ellos.
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La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó el 11 de agosto de 2016, cuando ambos se conocieron mientras ella trabajaba como vendedora en una tienda. A partir de ese encuentro, la relación fue creciendo hasta convertirse en una de las parejas más conocidas del mundo.
Con el paso de los años, ambos construyeron una familia y compartieron importantes momentos de su vida, aunque también procuraron mantener algunos aspectos de su relación lejos de los reflectores.
Después de una década juntos, llegó otro momento especial para la pareja. El 11 de agosto de 2025 se comprometieron, dando un nuevo paso en su relación.
Un año después, el 11 de agosto de 2026, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían sellado su historia de amor con una íntima ceremonia, rodeados de sus hijos y en la privacidad de su propio hogar.
Ronaldo y Georgina tienen dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda, y comparten la crianza de los cinco hijos del futbolista: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana y Bella.
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