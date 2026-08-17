Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: así fue su inesperada boda en la intimidad de su hogar

Aunque en redes sociales ya se conocía que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habían contraído matrimonio, durante las primeras horas hubo poca información sobre cómo había sido la ceremonia y cuáles fueron los detalles de la celebración. La pareja mantuvo en privado uno de los momentos más importantes de su relación, mientras en internet circulaban distintas versiones sobre lo ocurrido.

Finalmente, se conoció que Ronaldo y Georgina eligieron un escenario muy íntimo para darse el “sí, quiero”: la sala de su propia casa. Lejos de una celebración multitudinaria o de un evento rodeado de cientos de invitados, la pareja decidió vivir este momento en compañía de sus hijos y dentro de la privacidad de su hogar.

La elección del lugar refleja el carácter familiar que ambos quisieron darle a la ceremonia. Sin grandes lujos ni una extensa lista de invitados, Cristiano y Georgina apostaron por una celebración sencilla y reservada, en la que sus hijos tuvieron un papel especial como testigos de este nuevo capítulo de su historia.

La ceremonia en casa marca así un momento especial para la pareja, que después de años de relación decidió formalizar su unión en un ambiente completamente privado y familiar. La ausencia de una gran celebración pública no restó importancia al acontecimiento: para Ronaldo y Georgina, el verdadero significado del día estuvo en compartirlo con las personas más cercanas a ellos.