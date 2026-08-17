Influenza y dengue preocupan al Minsa: 58 muertes y 5,318 casos en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) intensificó el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención frente a la influenza, dengue y otras enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, luego de actualizar las cifras correspondientes a la semana epidemiológica N.° 29 de 2026, que comprende del 19 al 25 de julio.

De acuerdo con el informe del Departamento de Epidemiología del Minsa, Panamá acumula 58 defunciones por influenza y 5,318 casos de dengue en lo que va del año.

Durante la semana epidemiológica 29 no se reportaron nuevas defunciones por influenza. Sin embargo, el acumulado anual se mantiene en 58 fallecimientos.

Del total de muertes, el 56.9% correspondió a hombres. El grupo de 65 años y más concentra el 60.3% de las defunciones, seguido por los menores de un año, con 11.1%.

El Minsa destacó que ninguna de las personas fallecidas contaba con vacunación contra la influenza durante la temporada actual, mientras que el 82% tampoco había recibido la vacuna correspondiente a la temporada 2025.

Asimismo, el 82.8% de las personas fallecidas presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

En cuanto al síndrome gripal, durante la semana 29 se contabilizaron 915 casos, con una tasa de 19.8 casos por cada 100,000 habitantes. El acumulado de 2026 asciende a 25,323 casos.

Por otro lado, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, sumaron 518 casos durante la semana, para un acumulado anual de 11,166 casos.

El dengue continúa entre las enfermedades de mayor incidencia bajo vigilancia epidemiológica. Hasta la semana 29 de 2026, el país registra 5,318 casos.

Del total:

4,628 casos no presentan signos de alarma.

654 casos presentan signos de alarma.

36 casos corresponden a dengue grave.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue y mantener medidas de prevención en hogares y comunidades.

En el caso de la malaria, durante la semana epidemiológica 29 se notificaron 19 casos, además de la actualización de 65 casos correspondientes a semanas anteriores.

Con estas cifras, el acumulado nacional de malaria alcanza 4,887 casos en 2026.