Cien por ciento de los fallecidos por influenza este año no tenía la vacuna al día

Todas las personas que murieron por influenza en el país durante el presente año carecían de la vacuna correspondiente a la temporada actual. Así lo confirman las cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), contenidas en el informe de la semana epidemiológica No. 28 —del 12 al 18 de julio de 2026—, documento que registra además un rezago en la actualización de muertes y contagios de semanas anteriores.

Hasta la fecha de corte, el sistema de vigilancia epidemiológica contabiliza 58 defunciones acumuladas por influenza. Durante la última semana evaluada se confirmó un nuevo deceso y se adicionó otro correspondiente a la semana 24. El reporte detalla que el 56.9% de los fallecidos eran hombres, mientras que la mayor proporción de mortalidad se concentró en adultos de 65 años o más (60.3%), seguidos por menores de un año (11.1%).

El historial clínico oficial revela que, además de la falta de inmunización en el 100% de los casos en la temporada 2026, el 82% tampoco se inoculó contra la cepa de 2025. Asimismo, un 82% de las víctimas presentaba factores de riesgo, como edad avanzada o comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

El impacto de las dolencias respiratorias se refleja también en las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) —que incluyen neumonías y bronconeumonías—, con 498 ingresos en la semana 28 y un acumulado nacional de 10,619 casos. En el renglón de síndrome gripal, el Minsa registra 811 casos semanales y un total anual de 24,372 contagios.

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, el dengue alcanza 4,936 casos acumulados en el país. De esa cifra total, 4,301 corresponden a cuadros sin signos de alarma, 606 presentaron signos de alarma y 29 evolucionaron a dengue grave.

El informe epidemiológico evidencia además la detección de otras patologías zoonóticas y vectoriales en el país: se contabilizan 69 casos acumulados de gusano barrenador en humanos —con una notificación en la semana 28—; 1,560 casos de leishmaniasis (58 de ellos en la última semana); 4,803 casos acumulados de malaria (11 notificados en la semana y 44 actualizados de periodos previos); y 30 casos de leptospirosis. Por su parte, la Fiebre por Hantavirus suma 15 casos acumulados y el Virus Oropouche mantiene 18 contagios confirmados.