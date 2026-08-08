Aduanas decomisa 1,19 millones de cigarrillos ocultos en un camión

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) decomisó aproximadamente 1,19 millones de cigarrillos de presunto contrabando que permanecían ocultos entre mercancías declaradas en un camión inspeccionado en el Puesto de Control Integral de Guabalá, provincia de Chiriquí.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera realizaban una verificación de rutina a un vehículo de carga procedente de la ciudad de Panamá.

Según la información oficial, el conductor presentó documentación que describía el transporte de insumos médicos, flores y artículos de aseo. Sin embargo, una inspección más detallada permitió detectar varias cajas ocultas entre la mercancía declarada.

Al revisar el contenido de las cajas, los funcionarios identificaron cigarrillos de presunto contrabando.

Las autoridades informaron que la mercancía decomisada asciende a unas 1.190.000 unidades de cigarrillos y tiene un valor CIF estimado de $89.250.

Por este caso, un ciudadano panameño permanece bajo investigación por su presunta vinculación con el delito de contrabando de cigarrillos.

La ANA indicó a través de un comunicado de prensa dado a conocer este sábado 8 de agosto que continúan las diligencias para establecer el origen y destino de la mercancía incautada, así como determinar si existen otros involucrados en la operación.

El decomiso ocurre en medio de los esfuerzos de las autoridades por reforzar los controles contra el ingreso y circulación de mercancías de contrabando, una actividad que afecta la recaudación fiscal y el comercio formal.