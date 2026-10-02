OMC busca acelerar su reforma ante riesgo de fragmentación comercial

La Organización Mundial del Comercio (OMC) cerró septiembre con un intento de acelerar el ritmo de las negociaciones informales para la reforma de sus pilares fundacionales, de cara a la reunión decisiva del Consejo General programada para los días 5 y 6 de octubre. No obstante, las profundas brechas entre las potencias comerciales y los países en desarrollo amenazan con dilatar nuevamente los acuerdos concretos.
Durante una sesión de transparencia celebrada el pasado 30 de septiembre en Ginebra, los cuatro facilitadores asignados para liderar los ejes de trabajo —cuestiones fundamentales, toma de decisiones, desarrollo e igualdad de condiciones— admitieron que, aunque existe mayor volumen de propuestas escritas, aún queda un amplio camino por recorrer para conciliar las discrepancias.
La presidenta del Consejo General, la embajadora neozelandesa Clare Kelly, intentó proyectar una imagen de avance constante tras el receso de verano. Sin embargo, en el mismo encuentro reconoció las inquietudes expresadas por diversas delegaciones debido a las limitaciones de capacidad operativa y al acelerado ritmo impuesto en la agenda de reuniones, una desventaja estructural para las representaciones diplomáticas de menor tamaño.
El informe presentado por los facilitadores dejó al descubierto los puntos de fricción que mantienen estancada la toma de decisiones por consenso, principio rector del organismo compuesto por 166 países.
En el eje de desarrollo, coordinado por la embajadora de Botsuana, Nthisana Motsete-Phillips, persiste una marcada división respecto al trato especial y diferenciado (TED), así como la categorización de cuáles países deben ser considerados “en desarrollo” para acceder a márgenes de maniobra en sus políticas de industrialización.
Por su parte, en la mesa sobre igualdad de condiciones, liderada por el embajador peruano Elmer Schialer Salcedo, las discusiones se concentran en el grave déficit de notificaciones sobre subvenciones e intervenciones estatales, deficiencias que minan la confianza en el sistema multilateral.
Asimismo, la facilitadora de Malasia, Sumathi Balakrishnan, reportó que en el área de cuestiones fundamentales los debates abarcan temas sensibles como el principio de la nación más favorecida (NMF) y el avance de iniciativas plurilaterales, mediante las cuales grupos reducidos de países firman acuerdos sin el consentimiento de la totalidad de la membresía.
El apuro de la dirección de la OMC no es casual. Apenas semanas antes de estas sesiones, análisis econométricos elaborados por la propia organización revelaron que la falla en las negociaciones multilaterales ya pasa factura al comercio internacional.
Actualmente, solo el 72% del comercio mundial de mercancías se realiza bajo las condiciones arancelarias NMF, una caída con respecto al 80% registrado en 2022. De acuerdo con proyecciones del organismo, si la cooperación multilateral colapsa y se sustituye por bloques geopolíticos rivales, el PIB mundial caería hasta un 6.9% para 2050 y las exportaciones globales se reducirían casi un 27%, afectando de manera desproporcionada a los países de menor desarrollo relativo.
La cita de este 5 y 6 de octubre ante el Consejo General pondrá a prueba si la profusión de reuniones informales logra traducirse en compromisos formales o si el organismo continuará atrapado en la parálisis institucional que arrastra desde la fallida ministerial de Yaundé en marzo pasado.
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