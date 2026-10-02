Así vivió Pablo Alborán su concierto en Panamá: ‘Pocas cosas pueden emocionarme más’

Después de maravillar a cientos de fanáticos en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, el cantante español Pablo Alborán publicó recientemente en su perfil de Instagram unas fotografías con las que quiso agradecer a los asistentes que acudieron a su concierto, en el que cantó temas de su nuevo disco ‘KM0’, como ‘Vámonos de aquí’, ‘Si quisieras’, ‘KM0’, ‘Mis 36’ y ‘Algo de mí’, además de otros temas de su repertorio como ‘Tabú’, ‘Quién’, ‘No vaya a ser’, ‘Tanto’, ‘Dónde está el amor’, ‘Perdóname’, ‘Pasos de cero’ y ‘Saturno’.
“Gracias por el cariño, por la entrega y también por la paciencia. Por cantar cada canción como si también fuera vuestra. Porque, al final, eso es lo más hermoso de hacer música: escribir algo un día, quizá a solas, y descubrir años después que esa canción terminó acompañando las heridas, las pérdidas, los amores y los nuevos comienzos de personas que viven a miles de kilómetros de ti”, escribió de forma sentida en su cuenta.
En este sentido, Alborán aseguró que el concierto de anoche fue una ocasión en la que se le devolvieron “todas esas canciones convertidas en miles de voces”. “Y pocas cosas pueden emocionarme más que eso. Gracias por hacerme vivir una noche inolvidable. Ojalá la vida nos vuelva a poner pronto en el mismo lugar, frente a frente, para volver a cantaros. Hasta pronto, Panamá”, escribió el artista en una publicación que generó más de 24.000 ‘me gusta’.
Después de pasar por Panamá, Alborán fija rumbo a Guatemala, México y Puerto Rico.
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