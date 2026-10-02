Así vivió Pablo Alborán su concierto en Panamá: ‘Pocas cosas pueden emocionarme más’

Después de maravillar a cientos de fanáticos en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, el cantante español Pablo Alborán publicó recientemente en su perfil de Instagram unas fotografías con las que quiso agradecer a los asistentes que acudieron a su concierto, en el que cantó temas de su nuevo disco ‘KM0’, como ‘Vámonos de aquí’, ‘Si quisieras’, ‘KM0’, ‘Mis 36’ y ‘Algo de mí’, además de otros temas de su repertorio como ‘Tabú’, ‘Quién’, ‘No vaya a ser’, ‘Tanto’, ‘Dónde está el amor’, ‘Perdóname’, ‘Pasos de cero’ y ‘Saturno’.

“Gracias por el cariño, por la entrega y también por la paciencia. Por cantar cada canción como si también fuera vuestra. Porque, al final, eso es lo más hermoso de hacer música: escribir algo un día, quizá a solas, y descubrir años después que esa canción terminó acompañando las heridas, las pérdidas, los amores y los nuevos comienzos de personas que viven a miles de kilómetros de ti”, escribió de forma sentida en su cuenta.