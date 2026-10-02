Crisis en el PRD: Pedro Miguel González defiende a Balbina Herrera

Pedro Miguel González, exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdiputado, se pronunció este viernes de 2 octubre en programa el Panamá Hoy de Radio Panamá, sobre el creciente conflicto entre la actual secretaria general, Balbina Herrera, y el presidente del colectivo, Benicio Robinson.

Al referirse a las recientes fricciones internas, González respaldó sin rodeos la postura adoptada por la secretaria general. Aseguró que “lo que está haciendo Balbina es lo correcto, es defender la institucionalidad del partido” frente a los intentos de modificar las reglas del juego estatutarias sin un debate legítimo.

Por el contrario, el dirigente dirigió duras críticas hacia la gestión de Robinson. Afirmó que “lo incorrecto es lo que ha hecho el presidente del partido, es burlar todos los mecanismos institucionales que existen” para intentar despojar de facultades a la Secretaría General y concentrar el poder administrativo.