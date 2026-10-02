Crisis en el PRD: Pedro Miguel González defiende a Balbina Herrera

Pedro Miguel González, exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdiputado, se pronunció este viernes de 2 octubre en programa el Panamá Hoy de Radio Panamá, sobre el creciente conflicto entre la actual secretaria general, Balbina Herrera, y el presidente del colectivo, Benicio Robinson.
Al referirse a las recientes fricciones internas, González respaldó sin rodeos la postura adoptada por la secretaria general. Aseguró que “lo que está haciendo Balbina es lo correcto, es defender la institucionalidad del partido” frente a los intentos de modificar las reglas del juego estatutarias sin un debate legítimo.
Por el contrario, el dirigente dirigió duras críticas hacia la gestión de Robinson. Afirmó que “lo incorrecto es lo que ha hecho el presidente del partido, es burlar todos los mecanismos institucionales que existen” para intentar despojar de facultades a la Secretaría General y concentrar el poder administrativo.
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González denunció que la facción dominante encabezada por Robinson busca usurpar atribuciones clave de la Secretaría General para transferirlas a la Presidencia del PRD.
Explicó que esta jugada pretende controlar la representación legal y las finanzas del colectivo con miras a las elecciones de 2029, bloqueando así un congreso ordinario de renovación.
Ante este escenario, advirtió que la reunión del Directorio Nacional fijada para el 17 de enero será el escenario definitorio. González señaló que en esa cita los delegados deberán decidir entre mantener “una dirección política fracasada” o abrir paso a un nuevo liderazgo institucional.
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