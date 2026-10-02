Exesposo de Halle Berry la acusa de agredir a su hijo y pide custodia completa

La actriz Halle Berry enfrenta una nueva disputa judicial con su exesposo Olivier Martínez, quien la acusa de haber agredido físicamente al hijo de ambos, Maceo, de 12 años, y solicitó la custodia exclusiva del menor.

Según la denuncia presentada por Martínez ante un tribunal de Los Ángeles, Berry habría agarrado al niño por el cuello y comenzado a estrangularlo durante un altercado ocurrido el pasado 26 de septiembre. El actor también aseguró que en los últimos años se habrían registrado otros episodios de presuntas agresiones físicas contra el menor, además de abuso verbal y emocional.

A raíz de la denuncia, un juez dictó una orden de alejamiento temporal que limita las visitas de Berry con su hijo. Mientras la medida esté vigente, la actriz podrá ver a Maceo los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m. Una nueva audiencia está prevista para finales de mes, cuando se decidirá si la medida se levanta o se mantiene.