María Corina Machado en Panamá: los motivos de su perfil bajo

María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, vive hoy en Panamá con una presencia pública casi invisible.

Tras haber visto frustrado su regreso a Venezuela en al menos siete ocasiones, la dirigente mantiene una estrategia de reserva absoluta mientras busca la manera de retornar a su país, según la agencia EFE.

Este silencio contrasta de forma directa con la actividad que desplegó al llegar a la capital. En aquel momento, Machado ofreció conferencias de prensa, encabezó una manifestación ante cientos de simpatizantes y se reunió de manera oficial con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Panamá asumió un valor estratégico y simbólico para Machado, quien llegó a definir al país como un “segundo hogar” destinado a resguardar las actas electorales que sustentan sus denuncias de fraude en los comicios de 2024.

Sin embargo, esta cercanía contrasta con su escasa visibilidad pública. En un mensaje difundido en redes sociales el 29 de junio confirmó su presencia en territorio panameño tras ver frustrado su intento de regresar a Venezuela luego del devastador doble terremoto que azotó La Guaira y el litoral central caribeño de Venezuela.

Desde ese anuncio, las actividades públicas de Machado en Panamá han sido casi inexistentes, registrándose como única aparición conocida su asistencia el 5 de julio a una misa oficiada por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, en memoria de las víctimas de la tragedia del terremoto.