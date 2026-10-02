María Corina Machado en Panamá: los motivos de su perfil bajo

María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, vive hoy en Panamá con una presencia pública casi invisible.
Tras haber visto frustrado su regreso a Venezuela en al menos siete ocasiones, la dirigente mantiene una estrategia de reserva absoluta mientras busca la manera de retornar a su país, según la agencia EFE.
Este silencio contrasta de forma directa con la actividad que desplegó al llegar a la capital. En aquel momento, Machado ofreció conferencias de prensa, encabezó una manifestación ante cientos de simpatizantes y se reunió de manera oficial con el presidente panameño, José Raúl Mulino.
Panamá asumió un valor estratégico y simbólico para Machado, quien llegó a definir al país como un “segundo hogar” destinado a resguardar las actas electorales que sustentan sus denuncias de fraude en los comicios de 2024.
Sin embargo, esta cercanía contrasta con su escasa visibilidad pública. En un mensaje difundido en redes sociales el 29 de junio confirmó su presencia en territorio panameño tras ver frustrado su intento de regresar a Venezuela luego del devastador doble terremoto que azotó La Guaira y el litoral central caribeño de Venezuela.
Desde ese anuncio, las actividades públicas de Machado en Panamá han sido casi inexistentes, registrándose como única aparición conocida su asistencia el 5 de julio a una misa oficiada por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, en memoria de las víctimas de la tragedia del terremoto.
Instagram
Analistas consultados por la Agencia EFE señalan que el bajo perfil de la dirigente también responde a un giro en la postura de la diplomacia. Por un lado, destaca la creciente cercanía entre el gobierno estadounidense de Donald Trump y la representante chavista Delcy Rodríguez.
El excanciller panameño Jorge Eduardo Ritter explicó que, aunque Panamá no reconoce a las actuales autoridades en Caracas, la postura del presidente Mulino cambió al declarar en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que espera que “haya elecciones pronto”, alejándose de la exigencia previa de reconocer el triunfo opositor de Edmundo Gónzalez Urrutia en 2024.
Para el analista José Stoute, Panamá busca un punto medio: mantiene el respaldo formal a Machado otorgándole facilidades diplomáticas, pero acata las restricciones operativas de aviación que dependen de las directrices fijadas por Washington.
El viaje de Machado por el exterior comenzó tras recibir en persona el Nobel de la Paz en Oslo (galardón otorgado en diciembre de 2025), al que logró acudir tras salir de manera clandestina de Venezuela por vía marítima hacia Curazao. Su gira internacional buscaba consolidar apoyos tras la captura en enero del exmandatario Nicolás Maduro.
Según reportó La Estrella de Panamá, el Gobierno panameño otorgó a Machado un estatus diplomático humanitario especial a través de un documento de viaje diseñado para garantizar su movilidad segura y facilitar su eventual regreso a Venezuela. Sin embargo, el camino de regreso se ha cerrado repetidamente.
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles