Sinaproc advierte oleajes y vientos en el Pacífico este fin de semana

El aviso surge debido a la posible formación del fenómeno meteorológico conocido como Giro Centroamericano , el cual provocará condiciones de mar picado de acuerdo con los informes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante el incremento de los vientos y el oleaje en las costas del Pacífico panameño, con vigencia desde este jueves 1 hasta el domingo 4 de octubre.

La institución explicó que la intensificación de las corrientes de aire procedentes del sur generará un aumento en la altura de las olas y en la velocidad de las brisas sobre la vertiente del Pacífico, manifestándose con los siguientes valores según la región:

- Pacífico Oriental (Golfo y Bahía de Panamá): olas de 0.6 a 1.5 metros de altura y vientos de 20 a 40 km/h.

- Pacífico Central (sur de Veraguas y Los Santos): olas de 0.9 a 1.5 metros de altura y vientos de 15 a 40 km/h.

- Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí): olas de 0.5 a 1.5 metros de altura y vientos de 15 a 40 km/h.

Frente a este escenario marítimo, las autoridades instaron a la ciudadanía a reforzar el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad en puertos y zonas costeras:

- Para los bañistas: extremar las medidas de precaución, evitar ingresar al mar bajo condiciones de riesgo y acatar las instrucciones de los guardavidas.

- Para los capitanes de embarcaciones: mantener las precauciones requeridas para la navegación artesanal y cumplir con las normas estipuladas en los muelles.

- Para la población en general: mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de los estamentos de respuesta mientras continúe el monitoreo del sistema.