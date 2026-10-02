Sinaproc advierte oleajes y vientos en el Pacífico este fin de semana

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante el incremento de los vientos y el oleaje en las costas del Pacífico panameño, con vigencia desde este jueves 1 hasta el domingo 4 de octubre.
El aviso surge debido a la posible formación del fenómeno meteorológico conocido como Giro Centroamericano, el cual provocará condiciones de mar picado de acuerdo con los informes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
La institución explicó que la intensificación de las corrientes de aire procedentes del sur generará un aumento en la altura de las olas y en la velocidad de las brisas sobre la vertiente del Pacífico, manifestándose con los siguientes valores según la región:
- Pacífico Oriental (Golfo y Bahía de Panamá): olas de 0.6 a 1.5 metros de altura y vientos de 20 a 40 km/h.
- Pacífico Central (sur de Veraguas y Los Santos): olas de 0.9 a 1.5 metros de altura y vientos de 15 a 40 km/h.
- Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí): olas de 0.5 a 1.5 metros de altura y vientos de 15 a 40 km/h.
Frente a este escenario marítimo, las autoridades instaron a la ciudadanía a reforzar el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad en puertos y zonas costeras:
- Para los bañistas: extremar las medidas de precaución, evitar ingresar al mar bajo condiciones de riesgo y acatar las instrucciones de los guardavidas.
- Para los capitanes de embarcaciones: mantener las precauciones requeridas para la navegación artesanal y cumplir con las normas estipuladas en los muelles.
- Para la población en general: mantenerse informada a través de las cuentas oficiales de los estamentos de respuesta mientras continúe el monitoreo del sistema.
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