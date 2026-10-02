Trump desvía 52 millones en ayuda militar hacia Panamá y otros tres países de América Latina

La administración del presidente estadounidense Donald Trump decidió desviar hacia Panamá, junto a Perú, Ecuador y Colombia, un paquete de 52 millones de dólares en asistencia militar que originalmente estaba destinado a países de Europa y Oriente Medio.

La medida, revelada este jueves 2 de septiembre por el diario The Washington Post, busca priorizar la seguridad en el hemisferio occidental y garantizar de forma específica la protección estratégica del Canal de Panamá.

Según la notificación enviada al Congreso por el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, los recursos asignados a Panamá y sus aliados regionales servirán para combatir el narcoterrorismo, afianzar las alianzas de defensa y neutralizar la influencia militar de potencias adversarias en la región.

En el caso panameño, la diplomacia estadounidense subrayó que parte central del objetivo es “ayudar a continuar asegurando el Canal de Panamá” ante eventuales amenazas a la navegación y al comercio global.