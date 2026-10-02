Trump desvía 52 millones en ayuda militar hacia Panamá y otros tres países de América Latina

La administración del presidente estadounidense Donald Trump decidió desviar hacia Panamá, junto a Perú, Ecuador y Colombia, un paquete de 52 millones de dólares en asistencia militar que originalmente estaba destinado a países de Europa y Oriente Medio.
La medida, revelada este jueves 2 de septiembre por el diario The Washington Post, busca priorizar la seguridad en el hemisferio occidental y garantizar de forma específica la protección estratégica del Canal de Panamá.
Según la notificación enviada al Congreso por el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, los recursos asignados a Panamá y sus aliados regionales servirán para combatir el narcoterrorismo, afianzar las alianzas de defensa y neutralizar la influencia militar de potencias adversarias en la región.
En el caso panameño, la diplomacia estadounidense subrayó que parte central del objetivo es “ayudar a continuar asegurando el Canal de Panamá” ante eventuales amenazas a la navegación y al comercio global.
Para concretar esta reasignación hacia Panamá y Sudamérica, la Casa Blanca retiró dinero previamente aprobado por el Congreso para Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.
Este movimiento provocó una confrontación política en Washington: Los senadores demócratas Jeanne Shaheen y Gregory Meeks denunciaron que los fondos desviados de Europa fueron aprobados por el Poder Legislativo en 2022 con el fin exclusivo de respaldar a las naciones afectadas por la invasión rusa en Ucrania y reemplazar el armamento enviado a Kiev.
Pese a que los senadores impusieron un bloqueo legal (hold) para detener la transferencia alegando que la Casa Blanca no tiene la facultad de alterar las partidas presupuestarias fijadas por el Congreso, el Gobierno estadounidense notificó que avanzará con la entrega de los recursos.
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