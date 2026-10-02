Estados Unidos acusa a Daniel Ortega de vetar a su embajadora

La tensión diplomática entre Washington y Managua se profundizó tras la denuncia del gobierno estadounidense de que Nicaragua vetó a su nueva embajadora, Natasha Franceschi.

La decisión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue calificada como una muestra de “falta de diplomacia” y discutida en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Natasha Franceschi, diplomática de carrera con más de 25 años de experiencia, fue confirmada por el Senado de Estados Unidos el 30 de septiembre de 2026.

Sin embargo, el gobierno nicaragüense negó el beneplácito de entrada, impidiendo su llegada a la sede diplomática en Managua.

Este episodio recuerda lo ocurrido en 2022, cuando Nicaragua rechazó al diplomático Hugo Rodríguez, acusado de “injerencista” por sus críticas al régimen.