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Consulado de Panamá en Venezuela suspende atención temporalmente por sismos en Caracas

Estado de un edificio en Caracas (Venezuela) tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país, dos terremotos que tuvieron lugar alrededor en apenas 39 segundos y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos y personas entre los escombros de los edificios derruidos.
Estado de un edificio en Caracas (Venezuela) tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país, dos terremotos que tuvieron lugar alrededor en apenas 39 segundos y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos y personas entre los escombros de los edificios derruidos. EFE
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 25/06/2026 09:51
Las autoridades instan a la comunidad panameña residente en Venezuela a mantener la calma y actuar con prudencia ante esta situación.

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El Consulado de Panamá en Venezuela informó la mañana de este jueves 25 de junio sobre la suspensión temporal de la atención al público y de los servicios consulares en su sede de Caracas.

De acuerdo con la sede diplomática, la medida preventiva entra en vigor a partir de este jueves y responde de manera directa a los recientes sismos registrados en la capital venezolana.

Razones de la suspensión de servicios consulares

La decisión se alinea con las directrices emitidas por las autoridades locales de Caracas respecto a la suspensión de actividades no esenciales.

El principal objetivo de este cierre temporal es salvaguardar la seguridad e integridad de:

Los usuarios de la sección consular.

El público en general.

El personal diplomático de la misión.

La reactivación de las labores regulares y la atención presencial se informará oportunamente a través de los canales oficiales del consulado, una vez que las condiciones lo permitan y en total concordancia con las disposiciones que determine el Estado venezolano.

Contacto de emergencia

A pesar del cierre de las oficinas, la Sección Consular de la Embajada de Panamá ha habilitado una línea de atención exclusiva para casos de estricta emergencia que involucren a sus connacionales.

Teléfono de emergencia consular: +58 424-2682816

Recomendación oficial: Las autoridades instan a la comunidad panameña residente en Venezuela a mantener la calma, actuar con prudencia ante esta situación de fuerza mayor y seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad dictadas por las autoridades competentes.

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