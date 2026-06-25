Consulado de Panamá en Venezuela suspende atención temporalmente por sismos en Caracas

<b>El Consulado de Panamá en Venezuela</b> informó la mañana de este jueves 25 de junio sobre la suspensión temporal de la atención al público y de los servicios consulares en su sede de Caracas. De acuerdo con la sede diplomática, la medida preventiva entra en vigor a partir de este jueves y responde de manera directa a los recientes sismos registrados en la capital venezolana. <b>Razones de la suspensión de servicios consulares</b> La decisión se alinea con las directrices emitidas por las autoridades locales de Caracas respecto a la suspensión de actividades no esenciales. <b>El principal objetivo de este cierre temporal es salvaguardar la seguridad e integridad de:</b> <i>Los usuarios de la sección consular. </i><i>El público en general.</i><i>El personal diplomático de la misión.</i> La reactivación de las labores regulares y la atención presencial se informará oportunamente a través de los canales oficiales del consulado, una vez que las condiciones lo permitan y en total concordancia con las disposiciones que determine el Estado venezolano.<b>Contacto de emergencia</b>A pesar del cierre de las oficinas, la Sección Consular de la Embajada de Panamá ha habilitado una línea de atención exclusiva para casos de estricta emergencia que involucren a sus connacionales. <b>Teléfono de emergencia consular: +58 424-2682816</b> <b>Recomendación oficial:</b> Las autoridades instan a la comunidad panameña residente en Venezuela a mantener la calma, actuar con prudencia ante esta situación de fuerza mayor y seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad dictadas por las autoridades competentes.